Wtorek 16 czerwca 2020 Surface Laptop 4 również w wersji z Radeonami i Ryzenami

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:29 Wszystko wskazuje na to, że kolejna generacja laptopów Surface będzie wyposażona nie tylko w chipy Intela, ale i AMD. Jeśli wierzyć plotkom, to klienci mają mieć do wyboru kilka jednostek CPU/APU, które będzie można wspomóc za pomocą dedykowanej karty graficznej, a wśród owych akceleratorów wymienia się między innymi Radeona RX 5300M na bazie architektury RDNA. Jeśli zaś chodzi o mobilne Ryzeny w Surface Laptop 4, to póki co wiemy, że Microsoft testuje co najmniej jedną jednostkę, a mianowicie Ryzena 5 4500U. Świadczą o tym przede wszystkim nowe wpisy znalezione w bazie danych 3DMarka.



Gwoli przypomnienia, wspomniany CPU oferuje 6 rdzeni x86 Zen2 ze wsparciem dla 12-tu wątków, które w tej jednostce pracują z zegarem 2,3/4GHz. Mobilny Ryzen ma również do dyspozycji 3MB pamięci L2, 8MB pamięci L3 oraz IGP Vega z 6 blokami CU, a jego TDP to 15W.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.