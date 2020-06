Wtorek 16 czerwca 2020 Gen 12 zobaczymy w tym roku tylko jako IGP w procesorach

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:44 Najnowszy sterownik dla układów Lakefield rzucił nieco nowego światła na listę urządzeń, do których trafiła lub w najbliższym czasie trafi nowa architektura GPU o nazwie Gen 12/Xe. Ponieważ każdy wpis oznacza nieco inną wersję takiego układu, toteż wiemy jak dużo wariantów możemy oczekiwać w poszczególnych rodzinach chipów. Szczególnie ciekawie sytuacja z Gen 12 wygląda w przypadku akceleratora DG1, który jak wiecie jest pierwszą dedykowaną kartą graficzną Intela od wielu lat i w istocie jest to wersja referencyjna dla testerów i deweloperów, która nigdy nie miała trafić do sprzedaży.



Do tej pory wiedzieliśmy o dwóch wersjach tej karty z pamięciami typu GDDR6 o pojemności 3GB oraz 6GB, które oferowały też GPU z 768 procesorami strumieniowymi, 96 jednostkami teksturującymi i 16 rasteryzującymi, zgrupowanymi w 96 blokach CU. Istnieje jednak i trzecia wersja, prawdopodobnie z kontrolerem typu HBM.



Pozostałe wpisy dotyczą już tylko procesorów i przeznaczonych dla nich IGP, co oznacza, że w najbliższym czasie nie zobaczymy żadnego konsumenckiego wcielenia architektury GPU od Intela. Dla porządku dodam jeszcze, że poszczególne zapisy oznaczają kolejno: TGL – Tiger Lake (laptop), LKF – Lakefield (laptop), EHL – Elkhart Lake (serwer), DG1 – Discrete Graphics 1 oraz RKL – Rocket Lake (desktop).





DriverVer=02/26/2020, 26.20.100.8018:



; TGL

INTEL_DEV_9A49 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A40 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A59 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A60 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A68 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A70 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9A78 = “Intel(R) UHD Graphics”



; LKF

INTEL_DEV_9840 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9841 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_9842 = “Intel(R) UHD Graphics”



; EHL

INTEL_DEV_4541 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4551 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4571 = “Intel(R) UHD Graphics”



; DG1

INTEL_DEV_4905 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4906 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4907 = “Intel(R) UHD Graphics”



; RKL

INTEL_DEV_4C80 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4C8A = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4C81 = “Intel(R) UHD Graphics”

INTEL_DEV_4C8B = “Intel(R) UHD Graphics”



