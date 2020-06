Wtorek 16 czerwca 2020 AMD wprowadza do oferty pierwszego Radeona z GPU Navi 12

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:14 AMD wprowadziło do oferty nową kartę graficzną z GPU Navi 12 (architektura RDNA), którą nazwano Radeon Pro 5600M. Znajdziemy ją jedynie w 16-calowych MacBookach Pro i paradoksalnie konstrukcyjnie jest jej najbliżej do desktopowego modelu RX 5700 XT, a z RX 5600M w laptopach z Windowsem dzieli jedynie nazwę. Mamy tu więc do czynienia z GPU wyposażonym w 40 bloków CU, co z kolei przekłada się na 2560 procesorów strumieniowych, które pracując z zegarem do 1035MHz oferują wydajność na poziomie 5,3 TFLOPS w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32). Również pamięć jest nietypowa jak na mobilne Radeony z serii RX 5000 – jest to 8GB pamięci HBM2 o przepustowości 394GB/s.



Można więc powiedzieć, że jedyną rzeczą, która nie uległa zmianie jest proces wytwarzania. Tradycyjnie już do produkcji AMD wykorzystuje litografię 7nm oraz moce produkcyjne koncernu TSMC. Więcej informacji na temat Radeonów dedykowanych MacBookom znajdziecie na stronie producenta.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.