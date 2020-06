Środa 17 czerwca 2020 Microsoft porządkuje kanały dystrybucji Widnowsa 10

Autor: Wedelek | 05:01 Program testów Windowsa 10 mimo dobrych założeń nie sprawdza się tak, jak by tego chciał Microsoft, czego najlepszym dowodem są pełne baboli kolejne wersje rozwojowe „okienek”. Dochodzi nawet do tak kuriozalnych sytuacji w których zgłaszane w programie Insider błędy nie są finalnie poprawiane w ostatecznej kompilacji, która trafia do Windows Update. Przez to Microsoft staje się pośmiewiskiem, a kolejne aktualizacje wzbudzają więcej obaw niż ciekawości. Cała ta sytuacja sprawiła, że gigant z Redmond zdecydował się przemodelować swój system wydawniczy wprowadzając trzy nowe kanały dystrybucji w miejsce już istniejących.



Pierwszy z nich, o nazwie Dev Channel będzie obejmować całkiem nowe, często niegotowe i niedziałające funkcje i jest on skierowany do deweloperów kodu. Kanał Beta również obejmuje nowe mechanizmy, ale w większości dopracowane na tyle by można było z nich korzystać bez większych problemów. Ostatni na liście Release Preview ma oferować praktycznie gotowe kompilacje Windowsa w tzw. fazie poglądowej, czyli tuż przed ich oficjalną premierą w usłudze Windows Update.







