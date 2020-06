Środa 17 czerwca 2020 Mobilny Chrome będzie ukrywał pełny adres URL

Autor: Wedelek | źródło: Android Policy | 05:15 Przyszła wersja rozwojowa przeglądarki Chrome dla urządzeń mobilnych zostanie wyposażona w nową funkcję prezentacji adresu, która ma zdaniem Google poprawić czytelność. Standardowy, długi URL zostanie skrócony do samej domeny i ewentualnie subdomeny, a jego pełna wersja zostanie ukryta przed wzrokiem użytkownika. W ten sposób odwiedzając poniższy wpis w polu adresu zobaczycie jedynie zapis: twojepc.pl. Nie wiadomo czy Google przewiduje jakąś formę prezentacji pełnego URLa, np. po tapnięciu w pole adresu, ale jeśli nie, to ta funkcja może przyczynić się do realnego pogorszenia bezpieczeństwa w sieci.



Analiza URLa jest bowiem jednym z najprostszych i najszybszych metod na wychwycenie strony podszywającej się pod inną witrynę. Sam Google przekonuje, że jeśli w trakcie testów nowa forma prezentacji adresu będzie budzić wątpliwości, to nie zostanie ona wdrożona do głównego kanału aktualizacji.



