Środa 17 czerwca 2020 Premiera rodziny procesorów Matisse Refresh

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:31 AMD wprowadziło do oferty nową serię procesorów o nazwie Matisse Refresh, która na razie obejmuje trzy modele zakończone literami XT, czyli Ryzeny 3900XT, 3800XT oraz 3600XT. Od strony technicznej nowe układy różnią się od swoich poprzedników z X w nazwie jedynie zegarem Turbo i nadal oferują taką samą ilość rdzeni typu Zen2, oraz pamięci podręcznej L3. Zmianom nie uległa również sugerowana cena detaliczna oraz współczynnik TDP. Dla większej przejrzystości wszystkie kluczowe dane znajdziecie w załączonej poniżej tabelce. Wraz z prezentacją nowej rodziny do oferty wprowadzono również usprawnioną wersję technologii StoreMI 2.0.



Jej zasada działania jest z grubsza taka sama jak wersji 1.0, a więc polega na przyspieszaniu odczytu danych z wolniejszego dysku (np. HDD) poprzez dynamiczne przenoszenie najczęściej używanych plików na szybszy nośnik (SSD) z wykorzystaniem buforu w postaci wydzielonej części RAMu. W StoreMI 2.0 wszystko ma działać jeszcze płynniej i lepiej, a przy tym bezawaryjnie i bezpiecznie.



AMD zapowiedziało też rychły debiut płyt głównych z nowym chipsetem A520, ale na razie nie podano żadnych szczegółów technicznych tego układu ani czym będzie się on różnić od leciwego już A320.









