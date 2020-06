Środa 17 czerwca 2020 Intel zapowiada nowy mechanizm zabezpieczeń o nazwie CET

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:47 Intel przygotował nowy zestaw mechanizmów, które mają chronić użytkowników przez najpopularniejszymi typami ataków typu malware poprzez wychwytywanie złośliwego kodu i blokowanie jego wywołania przez sam procesor. Technologia ta nazywa się CET, co jest skrótem od Control-Flow Enforcement Technology. Kryją się za nią tak naprawdę dwa rozwiązania. Pierwsze to ochrona przed skokami do miejsc w pamięci, w których przechowywane są kluczowe dane, a więc takie, do których w danym rozgałęzieniu instrukcji program nie powinien próbować uzyskać dostępu – są to tzw. ataki JOP/COP.



Drugi z mechanizmów chroni przed atakami ROP polegającymi na wstrzykiwaniu do stosu wykonawczego określonych instrukcji maszynowych, pozwalających na sterowanie przepływem danych w taki sposób by możliwe było pozyskanie przez atakującego newralgicznych i tajnych informacji. Zazwyczaj stosuje się w tym przypadku błąd polegający na tzw. przepełnieniu bufora i przekierowaniu wyniku danej funkcji pod inny adres w pamięci. Aby temu przeciwdziałać zaprojektowano mechanizm tzw. shadow stacków, które przechowują informację o tym jaki adres ma być zwrócony przez funkcję i jeśli nie pokrywa się on z tym, który faktycznie jest zwracany, to następuje przerwanie wykonania takiej funkcji.



Według Intela technologia CET pozwoli wyeliminować znaczną część zagrożeń i luk w oprogramowaniu. A że jest nad czym pracować potwierdzają najnowsze raporty Trend Micro, z których wynika, że aż 63,2% luk wykrytych w ramach projektu Zero Day Initiative dotyczyło nieprawidłowego zarządzania pamięcią operacyjną. Implementację CET zapowiedział już Microsoft, który w Windowsie 10 nazwie go Hardware-enforced Stack Protection. Niestety skorzystają z niego jedynie posiadacze procesorów z rodziny Tiger Lake i nowszych.





