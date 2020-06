Środa 17 czerwca 2020 AMD opóźnia premierę Ryzenów 4000

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 05:59 Portal Digitimes twierdzi, że z uwagi na kiepską konkurencję ze strony Intela firma AMD zdecydowała się o kilka miesięcy opóźnić premierę Ryzenów 4000 i te zamiast pod koniec bieżącego roku zadebiutują na początku przyszłego - prawdopodobnie podczas styczniowych targów CES. Jeśli chodzi o ich masową produkcję, to ta ma ruszyć jeszcze w tym roku, ale do czasu zapełnienia magazynów gotowymi chipami koncern z Sunnyvale będzie walczył o klienta z wykorzystaniem rodziny Matisse Refresh, czyli nieco usprawnionych Ryzenów z Zen2. Jeśli chodzi o CPU na bazie Zen 3, to te maja być wytwarzane nadal w litografii 7nm, choć usprawnionej (EUV), a z przejściem na 5nm EUV AMD chce się wstrzymać aż do wprowadzenia procesorów Intela w nowej litografii.



A to nie nastąpi zbyt szybko, bo jak wiecie w kwestii chipów dla desktopów Chipzilla uparcie tkwi przy 14nm i ten fakt nie zmieni się przez najbliższy rok, a kolejna generacja o kodowej nazwie Rocket Lake również ma być wytwarzana w tym procesie. Idąc dalej, pierwszym procesorem Intela w 10nm ma być dopiero zapowiedziany na koniec 2021 roku układ Alder Lake, a w rok później na scenę wkroczy 7nm Meteor Lake (o ile nie będzie opóźnień).



