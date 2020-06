Czwartek 18 czerwca 2020 Intel wprowadza do oferty RealSense Depth Camera, model D455

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:01 Intel wprowadził do swojej oferty nowy zestaw RealSense Depth Camera o symbolu D455. Urządzenie to, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie przechwytywać nie tylko tradycyjny obraz rejestrowany przez zwykłe aparaty, ale i głębię sceny, za co odpowiadają dedykowane zestawy sensorów. Tradycyjnie już nie wiemy jakie dokładnie mają one parametry i kto je fizycznie produkuje. Intel zdradza tylko, że D455 ma najlepiej sprawować się w skanowaniu obiektów odległych maksymalnie 6 metrów od obiektywów kamery, a ta ma przy tym przetwarzać obraz dwukrotnie szybciej niż jej poprzednik. Pomaga w tym między innymi inne rozmieszczenie elementów, oraz oczywiście nowsza technologia.



W D455 zarówno emiter RGB jak i czujnik głębokości działają w rozdzielczości 1280x720 pikseli i rejestrują obraz z prędkością do 90 klatek na sekundę, a maksymalna odległość na którą ten zestaw jest w stanie wykrywać poprawnie inne obiekty to 20 metrów. Opisywany model otrzymał również moduł IMU Bosch BMI055, który integruje w sobie akcelerometr i żyroskop, a wszystkie operacje są przetwarzane przez nowy chip Intela o symbolu D4.



Całość ma wymiary 124 mm × 26 mm × 29 mm i z komputerem łączy się za pomocą złącza USB‑C 3.1 Gen 1. Intel za RealSense Depth Camera D455 życzy sobie $239, a kamerę można już zamawiać w systemie przedsprzedaży.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.