Czwartek 18 czerwca 2020 Chrome OS będzie mógł uruchamiać aplikacje pisane dla Windowsa

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:15 Google nawiązało partnerstwo z firmą Parallels w ramach której ta przygotuje gotowe rozwiązanie dla Chromebooków, wprowadzające wirtualizację środowiska Windows w wersji Enterprise Google’owego systemu. W największym skrócie chodzi o to, by aplikacje przygotowane z myślą o System 32 mogły działać w ChromeOS tak, jak by to był WIndows. Mowa oczywiście o programach uruchamianych lokalnie, bo po sieci jest to możliwe już teraz dzięki Parallels Remote Application Server, która daje dostęp do środowiska Microsoftu uruchomionego na zewnętrznym serwerze, w ramach tzw. chmury. Google ma nadzieję, że dzięki nowej funkcjonalności uda mu się przełamać monopol Windowsa w firmach, które bardzo mocno trzymają się rozwiązania giganta z Redmond głównie za sprawą dostępnych na niego programów.



Wspomniana firma Parallels ma ogromne doświadczenie w tego typu rozwiązaniach, a jej oprogramowanie do wirtualizacji Windowsa na Macach jest powszechnie uznawane za o wiele lepsze od Apple Bootcamp. I szkoda tylko, że na razie użytkownicy wersji domowych będą musieli obejść się smakiem.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.