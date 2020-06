Czwartek 18 czerwca 2020 AMD szykuje wysyp desktopowych APU Renoir

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Baza danych 3DMarka wypełniła się ostatnio nowymi modelami desktopowych Ryzenów Pro należących do rodziny Renoir. Podobnie jak w przypadku analogicznych układów dla laptopów mamy do czynienia z połączeniem rdzeni x86 Zen 2 z IGP na bazie architektury Vega. Dochodzi tu też do pewnego dość czytelnego podziału - rodzina 4000GE obejmuje układy o TDP 35W, natomiast warianty 4000G mają TDP 65W. Warto przy tym odnotować, że wbrew wcześniejszym doniesieniom desktopowe APU Renoir będą nosić nieco inne symbole, co idealnie odzwierciedla umieszczona w dalszej części newsa tabela.



Jak widzicie jedyną poczynioną zmianą jest nazwa, a reszta danych się zgadza – np. 4200GE został przemianowany na 4350GE. Poniżej znajdziecie też zrzuty ekranu pokazujące wydajność badanych układów w 3DMarku. W przypadku modelu Ryzen 7 PRO 4750G mamy do czynienia z wersją standardową i po lekkim OC (zegar CPU to 4,5GHz, a taktowanie IGP wzrosło do 2,4GHz). W tym drugim przypadku daje nam to 12% wzrost wydajności tej jednostki.







