Czwartek 18 czerwca 2020 AMD obiecuje, że ZEN 3 zadebiutuje zgodnie z planem

Autor: Wedelek | 05:58 Informacje DigiTimes o przesunięciu premiery procesorów na bazie architektury Zen 3 na przyszły rok wywołały głęboką dyskusję wśród użytkowników z całego świata, którzy zaczęli dywagować na temat możliwych opóźnień i konsekwencji takich działań. Dotyczy to również społeczności TwojePC, czego dobitnie dowodzą komentarze pod wczorajszym newsem na ten temat. Taki stan rzeczy spowodował alarm u AMD, które w krótkiej informacji prasowej zdementowało rewelacje DigiTimes przekonując, że premiera Zen 3 odbędzie się zgodnie z planem. To oznacza, że procesory wyposażone w te rdzenie zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo w jakiej ilości.



Bardzo możliwe, że pod koniec roku zobaczymy zaledwie kilka wydajnych Ryzenów z wysokiej półki, a reszta oferty pozostanie bez zmian i tu AMD będzie walczyć niedawno wydanymi układami Matisse Refresh, które przecież i tak mają przecież bardzo wysoką wydajność. Mówiąc o wydajnych CPU trzeba mieć na uwadze, że koncern z Sunnyvale raczej nie zdecyduje się na szybkie odświeżenie Threadripperów, bo te nie mają obecnie żadnej realnej konkurencji i zwyczajnie nie ma po co ich szybko wymieniać.



To jednak wariant optymistyczny, który wcale nie musi się sprawdzić. Równie dobrze AMD może pokazać do końca roku jedynie serwerowe układy EPYC z Zen 3, a Ryzeny 4000 poznamy dopiero na targach CES 2021. Nie da się ukryć, że taki scenariusz mógłby być dla tego producenta najkorzystniejszy, a przynajmniej jeśli chodzi o kwestie finansowe.









