Technologia LED a oświetlenie

Mimo że technologia LED weszła do produkcji już w latach sześćdziesiątych, świadomość społeczeństwa na jej temat wciąż jest znikoma. Dowiedz się, jak działa i dlaczego warto wybierać oświetlenie LED.



Czym jest technologia LED

LED (Lighting Emitting Diode) oznacza diodę elektroluminescencyjną emitującą światło. Aby zrozumieć działanie oświetlenia LED, warto skonfrontować je z żarówkami tradycyjnymi. Działanie żarowych źródeł światła opiera się na podgrzaniu wolframowego druta do stopnia, w którym zacznie świecić. Podniesienie temperatury wymaga dużego poboru energii elektrycznej. Diody LED wydzielają światło bez podniesienia temperatury, a w wyniku reakcji chemicznej. Prąd przepływający przez substancję chemiczną pobudza elektroluminescencję (cząstki naładowane dodatnio i ujemnie łączą się). W wyniku czego dioda zaczyna emitować światło. Zalety oświetlenia LED

Techniczne działanie to jedno, ale czym ono skutkuje? Jakie korzyści technologia LED niesie dla ludzi? 1. Wydajność - żarówki LED są w stanie wykorzystać do 90% energii, podczas gdy tradycyjne żarówki wykorzystują około 10% energii przekształcanej w światło. Reszta przekształca się w ciepło. 2. Niska temperatura - lampy LED nie emitują takiej ilości ciepła jak żarówki standardowe, więc świetnie sprawdzą się we wymagających pomieszczeniach, nawet w magazynach chłodniczych. 3. Długa żywotność - oświetlenie LED cechuje nawet 20-krotnie dłuższy okres eksploatacji od świetlówek czy zwykłych żarówek. Diody LED mogą działać nawet przez 11 lat. 4. Dobre dla środowiska - przy oświetleniu LED nie wykorzystuje się substancji szkodliwych dla środowiska jak np. rtęć. Ponadto długa żywotność takich żarówek skutkuje redukcją odpadów. 5. Energooszczędność - inwestycja w oświetlenie LED owocuje nawet o 80% niższymi rachunkami za energię elektryczną. Jest to korzystne szczególnie dla firm i zakładów produkcyjnych, w których prąd pochłania część zysków. 6. Jakość światła - diody LED nie emitują w swoim widmie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Dzięki temu mogą być wykorzystywane np. na półkach sklepowych z żywnością. Ponadto żarówki LED oferują szereg barw od ciepłej, do neutralnej aż po zimną. Diody RGB oferują nawet zmienne kolory światła, które świetnie sprawdzają się w aranżacjach wnętrz. Wady oświetlenia LED Wad, którymi cechuje się oświetlenie LED jest mało, a same w sobie nie są zbyt uciążliwe. Warto jednak zwrócić na nie uwagę. 1. Oświetlenie LED wymaga poprawnego zasilania - lampy na tradycyjne żarówki nie są zbyt wymagające, podczas gdy lampy LED łatwo jest uszkodzić elektronicznie przez nieodpowiednie zasilanie. Nawet krótkie skoki napięcia mogą wpłynąć na ich stan. Aby tego uniknąć, należy stosować często drogie stabilizatory i zasilacze. 2. Nietolerancja wysokich temperatur - choć niska temperatura pracy jest zaletą, to przyczynia się również do wad. Diody LED często wymagają chłodzenia, ponieważ ich wewnętrzna temperatura nie może przekroczyć 85°C. Może to stanowić przeszkodę w oświetleniu zakładów produkcyjnych z wysoką temperaturą. 3. Niższy wskaźnik oddawania barw (CRI) w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia - różnice są jednak niewielkie. Często nawet niedostrzegalne dla ludzkiego oka. Dobrej jakości lampy LED zazwyczaj osiągają CRI 80 czy nawet 90. Oświetlenie tradycyjne ma CRI 100. Na rynku są dostępne żarówki LED, które osiągają CRI>95. Najczęściej tego typu produkty poleca się jednak głównie jako oświetlenie w zakładach tekstylnych czy do pracy grafika. Obecnie na rynku jest szeroki wybór oświetlenia LED, dlatego każdy klient znajdzie coś dla siebie. Znajdziemy żarówki LED, taśmy LED, lampy LED na żarówki lub lampy ze zintegrowanym źródłem światła, w których nie trzeba wymieniać żarówek. Często cechują się możliwością ściemniania czy zmiany regulacji barwy światła. Niegdyś dużą przeszkodą w modernizacji oświetlenia na ledowe była cena. Dziś źródła światła oraz lampy LED są tańsze i łatwo dostępne. Dlatego mając wybór, warto wybierać oświetlenie LED.