Zaawansowane czujniki do budynków inteligentnych

Systemy zarządzania budynkami do zastosowań prywatnych pojawiły się z końcem dwudziestego wieku. Od tego czasu wymyślono setki zaawansowanych czujników, różniących się zastosowaniem, parametrami i jakością wykonania. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? Przeczytaj nasz krótki poradnik!



W dzisiejszym świecie nikogo już nie dziwi zdalny pomiar temperatury czy wilgotności powietrza. Urządzenia oferujące podobne funkcje, co jakiś czas można kupić nawet w popularnych dyskontach. Są jednak takie elementy domów inteligentnych, które wykorzystuje się w konkretnych, specjalistycznych zastosowaniach i rzadko sprzedawane są jako samodzielny produkt. Poniżej opisaliśmy kilka z nich.

Czujniki zalania Nawet najlepsze urządzenia ulegają awariom, a nie wszystkie z nich jesteśmy w stanie przewidzieć. Doskonałym przykładem z życia codziennego są pralki. Jeżeli pralka znajduje się w łazience na pierwszym piętrze, skutki jej awarii mogą być dla budynku szczególnie dotkliwe. Jest na to rada. Wystarczy zainstalować przy podłodze zaawansowany czujnik zalania i wykorzystać go w systemie, który po wykryciu wody pod pralką wyłączy zasilanie. Podkreślić należy, że jest to możliwe nawet w nieprzystosowanym do tego elektrycznie pomieszczeniu (przeczytaj niżej o gniazdkach sterowanych bezprzewodowo). Zauważmy, że czujnik ostrzeże nas również przed zalaniem łazienki wskutek awarii innych urządzeń, przepełnienia się wanny czy zatkania odpływu. Gniazdka sterowane WiFi Niezwykle przydatnym i uniwersalnym gadżetem są gniazdka z możliwością sterowania przez WiFi. Dzięki nim można sprawić, że nawet nieprzystosowane (stare) urządzenia staną się co najmniej quasi-inteligentne. Za pośrednictwem sieci WiFi i odpowiednio skonfigurowanej aplikacji można je włączać i wyłączać z dowolnego miejsca w domu. To naprawdę wygodne. Jeśli chcesz wykorzystywać takie gniazdko na zewnątrz (np. przy altanie w ogrodzie), zwróć uwagę na posiadany certyfikat IP. Np. gniazdko WiFi Sonoff S55 spełnia normę IP55, co skutecznie chroni je przed pyłem oraz czyni odpornym przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony. Specjalistycznych czujników jest znacznie więcej! Kamery, czujniki otwarcia drzwi i okien, czujniki zasilania…nie sposób opisać wszystkich możliwości oraz korzyści płynących z ich zastosowania.