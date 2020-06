Czwartek 18 czerwca 2020 Odkryto błąd w kodzie AGESA, który zagraża bezpieczeństwu użytkowników APU od AMD

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:59 Końcówka tygodnia przywitała nas nową luką w procesorze, ale tym razem nie Intela, a AMD. Na szczęście tym razem mamy do czynienia z błędem programistycznym, a nie dziurą w architekturze. Przy tym dotyczy ona jedynie układów APU z rdzeniami Zen i Zen 2 dla laptopów i nie jest obecna w żadnych innych CPU tej firmy. Podatność CVE-2020-12890 SMM Callout Privilage Escalation związana jest z błędnie napisanym kodem AGESA stanowiącym podstawę dla BIOSu/UEFI i pozwala na takie manipulowanie parametrami pracy układu by możliwe było wykonanie złośliwego kodu bez wiedzy ofiary. Aby atak się powiódł konieczny jest dostęp do konta z uprawnieniami administratora lub do samego laptopa (fizycznie).



Za wykryciem błędu stoi Danny Odler, który poinformował o swoim odkryciu producenta, dając mu czas by ten przygotował właściwa poprawkę. Ta ma trafić w przeciągu kilku tygodni do wszystkich potencjalnie zagrożonych osób.



