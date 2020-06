Piątek 19 czerwca 2020 Pierwszy rzut oka na wydajność IGP Gen 12 w Tiger Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:00 (1) Ryan Shrout z Intela pochwalił się wydajnością nadchodzących układów Tiger Lake z rdzeniami x86 Willow Cove i IGP Gen 12 (do 96 jednostek EU) pokazując krótkie demo z gry Battlefield V. Widać na nim ultrabooka wyposażonego w opisywany układ, z uruchomioną na nim grą wydawaną przez EA, która działa płynnie w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, utrzymując przez cały czas ponad 30FPSów na wysokich ustawieniach detali. Wygląda to imponująco, choć trzeba mieć na uwadze, że demo jest bardzo krótkie, a na ekranie nie dzieje się zbyt wiele, przez co trudno oszacować realną wydajność zastosowanego procesora. Mimo to myślę, że już teraz Intelowi należą się pochwały za bardzo duży skok wydajności względem Gen 11.



Pytanie jak na to odpowie firma AMD, która do tej pory polega na starszej Vedze i nie kwapi się do implementacji w IGP znacznie mocniejszej przecież architektury RDNA.







