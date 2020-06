Piątek 19 czerwca 2020 Radeon RX 5600M dla MacBooków Pro pokazuje przysłowiowy pazur

Autor: Wedelek | źródło: Max Tech | 05:14 Autor kanału Max Tech jako jeden z pierwszych miał okazję przyjrzeć się bliżej MacBookowi Pro 16 wyposażonemu w nową kartę graficzną od firmy AMD, czyli Radeona RX 5600M. Model ten, jak już pisaliśmy, jest znacznie wydajniejszy od analogicznego układu dedykowanego komputerom z Windowsem i w rzeczywistości bliżej mu do desktopowego Radeona RX 5700 XT. Jego GPU składa się z 40 bloków CU, a więc 2560 procesorów strumieniowych, które pracują z zegarem do 1035MHz i oferują wydajność na poziomie 5,3 TFLOPS w obliczeniach pojedynczej precyzji (FP32). Jeśli chodzi o pamięć RAM, to mamy tu do czynienia z pojedynczym stosem HBM2 o pojemności 8GB i przepustowości 394GB/s.



Za nowego Radeona Apple każe sobie słono dopłacić, ale Ci, którzy się na to zdecydują otrzymują w zamian bardzo wydajną kartę graficzną, czego dobitnie dowodzą niezależne testy. Nowa karta AMD pokonuje nawet Vegę 56 zamontowaną w iMacu Pro i co ważne nie grzeje się przy tym jakoś przesadnie, nie przekraczając nigdy 80 stopni Celsjusza. Szczegółowe wyniki wydajności wraz z linkiem do materiału wideo znajdziecie poniżej:









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.