Piątek 19 czerwca 2020 Nowe nośniki Intela dla serwerów: SSD serii D7 i Optane

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:28 Intel poszerzył swoją ofertę serwerowych nośników SSD o dwa nowe modele z rodziny D7 w formacie U2 15mm. Zarówno P5500 jak i P5600 wykorzystują pamięci 3D NAND Flash TLC z 96-warstwami oraz kontroler Intela z obsługą interfejsu PCI-Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.3c. Oba mają też podobną wydajność w odczycie i zapisie 128K próbek danych, która wynosi odpowiednio 7000MB/s i 4300MB/s. Różnią się natomiast wytrzymałością, pojemnością oraz ilością operacji I/O wykonywanych podczas odczytu i zapisu danych. W przypadku P5500 jest to odpowiednio 1M i 130K dla odczytu i zapisu, a P5600 osiąga 1M i 260K.



Pierwszy z wymienionych nośników występuje w wariantach o pojemności 1,92/3,84/7,68TB, a drugi ma 1,6/3,2/6,4TB. Oba SSD są objęte 5-letnią gwarancją producenta i podczas pracy zużywają około 20W energii.



Oprócz serii D7 do oferty trafiły też nowe nośniki Optane Persistent Memory 200 na bazie 3D XPoint, które mają ponoć oferować do 25% wyższą wydajność niż poprzednia generacja. Jeden taki model może mieć do 4,5TB pojemności, a z trzecia generacja Xeonów Sclable może obsłużyć do czterech takich modułów o łącznej pojemności 18TB. Podobnie jak w przypadku pierwszej generacji nośniki te wpina się w sloty dla pamięci typu DIMM.









