Piątek 19 czerwca 2020 Premiera Xeonów Scalable trzeciej generacji

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 05:45 Podczas gdy AMD walczy o klienta procesorami Epyc z ogromną ilością rdzeni firma Intel kusi kompletnie odmiennym podejściem w postaci trzeciej generacji Xeonów Scalable. Układy te mają co prawda o wiele mniej rdzeni, bo maksymalnie 28 (56-wątków), ale za to mogą pracować w tandemie 4 lub 8 sztuk umieszczonych na tej samej płycie głównej. Nowe Xeony Scalable korzystają z wytwarzanych w 14nm litografii rdzeni Cooper Lake, które mają do swojej dyspozycji po 32KB pamięci L1 na dane i instrukcje, 1MB pamięci L2 i 1,375MB L3. To co najmocniej odróżnia je od Cascade Lake to dwie nowe instrukcje dedykowane systemom SI, czyli AVX-512 Brain Float 16 oraz BFLOAT16.



Oba zestawy mają przyspieszyć wykonywanie działań kosztem dokładności, która w zadaniach związanych z maszynowym uczeniem jest mniej istotna. Ponadto w procesor wbudowano też 6-kanałowy kontroler pamięci RAM typu DDR4 3200MT/s z obsługą ECC, oraz kontrolery dla 20 linii PCI-Express 3.0, 10 portów USB 3.0, 14 SATA 3.0 i 4 linii DMI Gen 3. Warto również wspomnieć o nowej wersji technologii TURBO, która pozwala na przyspieszanie jedynie wybranych rdzeni. Nosi ona nazwę Intel Speed Select Technology i jest wspierana jedynie przez wybrane modele procesorów.



TOPowy przedstawiciel nowej rodziny to Xeon Platinum 8380HL, który ma 28 rdzeni x86 z obsługą 56 wątków i zegarem 3,1/4,3GHz, oraz 38,5MB pamięci L3. Zamontować można go w zupełni nowym gnieździe P+ z 4189 pinami, które łączy go z chipsetem C620A. Specyfikację wszystkich modeli znajdziecie poniżej:





Kliknij aby powiększyć









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.