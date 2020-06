Piątek 19 czerwca 2020 Cyberpunk 2077 po raz kolejny zaliczył opóźnienie

Autor: Wedelek | źródło: CDP | 05:58 (1) CDProjekt RED po raz kolejny przesunął premierę Cyberpunka 2077, który teraz ma się pojawić dopiero 19 listopada. Wcześniej grę zapowiadano na 17 września i już ta data była znacznie późniejsza od pierwotnej daty premiery, która miała się odbyć 16 kwietnia 2020 roku. Oficjalne stanowisko mówi, że gra jest już w zasadzie skończona i dodatkowy czas potrzebny jest na dodatkowe szlify. Dokładnie to samo słyszeliśmy również ostatnim razem, co może sugerować, że prawda leży gdzie indziej, a przynajmniej częściowo.



Listopadowa data premiery Cyberpunka zbiega się przecież z nieoficjalną datą premiery konsoli Xbox Series X, a jak wiecie to właśnie na pamiętnej konferencji Microsoftu pojawił się Keanu Reeves reklamujący nową grę CDP. Możliwe więc, że opóźnienie jest związane właśnie z debiutem produktu firmy z Redmond.







na mój nos to nie ma jeszcze sprzętu (gpu) dla pc, który uciągnie tą produkcję i czekają na premiere rtx 30xx. analogiczna sytuacja do premiery wiesia trzeciego



