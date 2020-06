Poniedziałek 22 czerwca 2020 Nowy GeForce o 31% szybszy od RTX 2080 Ti w TimeSpy

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:19 (14) W sieci pojawił się wynik testu nieznanej jeszcze karty graficznej Nvidia z serii Ampere. Akcelerator został przetestowany w benchmarku 3DMark TimeSpy, uzyskują wynik 18257 punktów, o 31 procent lepszy od uzyskiwanego przez GeForce RTX 2080 Ti w standardowych ustawieniach, i porównywalny do najlepszych wyników uzyskanych przez karty GeForce RTX 2080 Ti ekstremalnie podkręcone z użyciem ciekłego azotu. Testowana karta pracowała z zegarem GPU 1935 MHz, natomiast taktowanie pamięci GDDR6X zostało rozpoznane jako 6000 MHz (24 Gbps efektywnie) - ale może być to błędne wskazanie 3DMarka.



Według innych doniesień, Nvidia planuje przynajmniej trzy nowe karty z serii Ampere, oparte o układ GA102. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, której z nich dotyczy wynik tego testu, ale według spekulacji uzyskany rezultat jest dziełem karty GeForce RTX 3080.









... (autor: djXone | data: 22/06/20 | godz.: 07:37 )

Dopiero jak się wie, że podstawowa karta 2080 Ti ma taktowanie ok 1600MHz coś mówi ten wykres 😉



hmmm (autor: Mario2k | data: 22/06/20 | godz.: 09:47 )

Jeżeli to jest wynik RTX 3080 to będzie bardzo fajna karta ,oby tylko nowe GPU Nvidi nie straciły wspaniałego potencjału OC



@2. (autor: Mariosti | data: 22/06/20 | godz.: 11:20 )

To będzie raczej RTX 3090.



A co do OC to o jakim potencjale mówisz?

Wiem że możesz sobie przesunąć suwaki i ram faktycznie się trochę podkręca, ale GPU Boost bez wodnego chłodzenia zwykle nawet 100MHz nie ugrasz bo te karty są bardzo mocno wyżyłowane standardowo. Na tym polega przecież cała idea Boost 3.0



progress w stylu nVidii - w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu (autor: Qjanusz | data: 22/06/20 | godz.: 11:29 )

a wiadomo że Ampere to nacisk na RT, więc tam będzie zdecydowanie lepiej.



Wysokie zegary spotkają się z potężnym chłodzeniem za ponoć 150$, stąd wiemy że będzie wydajnie, gorąco, prądożernie i drogo.



@temat (autor: Saturn64 | data: 22/06/20 | godz.: 15:09 )

Na początku roku znaleziono wpis w programie OpenVR niezaprezentowanej karty graficznej od AMD. Została połączona z próbką inżynieryjną procesora Ryzen 7 4800H i była o 30% mocniejsza od standardowej RTX2080 Ti. Podejrzano, że może to też być karta Nvidii jednak dziwne by było, że ktoś ma dostęp do próbek inżynieryjnych jednej i drugiej firmy jednocześnie. Dlatego myślę, że Nvidia zmieniła plany i zwiększyła TDP swocich kart graficznych i pojawią się dodatkowo RTX3090 itd. Ta tutaj zaprezentowana wygląda mi na najsłabszą z nich tj. RTX 3080.



Dlaczego RTX3080? (autor: Saturn64 | data: 22/06/20 | godz.: 15:24 )

RTX2080Ti ma 4352 rdzenie CUDA. Wg nieoficjalnych przecieków RTX3080 ma również 4352 rdzenie. Więc usprawnienia architektury i wyższe zegary w 3080 mogą dać te 30% wyższą wydajność. RTX3090 ma już 5248 rdzenie CUDA więc o 20% więcej niż RTX3080 i RTX2080Ti. Nie wyglądało by to za ciekawie dla Nvidii i jej architektury gdyby przyrost wydajności w karcie RTX3090 był tylko o 30% wyższy od RTX2080Ti (zakładając, że ma o 896 jednostk CUDA więcej i wyższe zegary GPU)



@Saturn64 (autor: d3k | data: 22/06/20 | godz.: 15:24 )

Szybko sie okazalo, że program do benchmarku nie mogąc rozpoznać karty dedykowanej pokazał integre tego ryzena a dedykiem byla najprawdopodobniej karta nvidii.

Więc nie, Nvidia nie podwyzszyła TDP swoich kart ze strachu przed konkurencją - to co było w przecieku to BYŁA karta nvidii.



@ też stawiam (autor: Zbyszek.J | data: 22/06/20 | godz.: 16:48 )

też stawiam, że to wynik RTX 3080. Tyle samo jednostek, ale taktowanie 1,95 GHz zamiast 1,55 GHz (wyższe o 26%) + jakieś usprawnienia, 19 Gbps GDDR6(x) 320-bit = 760 GB/s czyli o 23,5% więcej niż w RTX 2080 Ti.



RTX 3090 będzie pewnie o ~20-25% mocniejszy, czyli jakieś 55-60% bardziej wydajny od RTX 2080 Ti.



Co ciekawe, przy 384-bitowej magistrali te domniemane 21 Gbps GDDR6X jest potrzebne do przepustowości wynoszącej okrągłe ~1000 GB/s, więc nie dziwię się, że Nvidia ciśnie Microna w kwestii GDDR6X



ad7 (autor: MacLeod | data: 22/06/20 | godz.: 17:24 )

jaka konkurencja?:D



@all (autor: ekspert_IT | data: 22/06/20 | godz.: 19:16 )

Nie mogę się doczekać RT od AMD. Czy będzie poniżej 2060 czy może 2x szybsze od nowego GeForce 3000...



Mariosti (autor: Mario2k | data: 22/06/20 | godz.: 22:05 )

NVidia średnia znacznie więcej się podkręca niż karty AMD , u NVidi 100-200MHz to żaden problem.

Mój GTX 1080Ti śmiga na 2050MHz a mam kulawą sztukę bo ten model osiąga 2100MHz .

Oczywisćie że potrzebne dobre chłodzenie Ja budżetowych wersji nie kupuje .



U AMD 50-100MHz extra na GPU to wielki sukces.



no to być może (autor: Shark20 | data: 22/06/20 | godz.: 22:42 )

RTX 3090 = 160%

RX "Big Navi" ~140%

RTX 3080 = 131%

RTX 3070 = 110%

RTX 2080Ti = 100%

RTX 3060 = 90%

RTX 2080 Super = 90%

RTX 2080 = 85%

RTX 2070 Super = 80%

RX 5700XT = 75%

RTX 2070 = 73%

RTX 2060 Super = 70%

RX 5700 = 65%

RTX 2060 = 62%

GTX 1080 = 62%

Vega 64 = 60%



@ Shark (autor: Zbyszek.J | data: 22/06/20 | godz.: 23:24 )

a ja uważam, że to trochę słaba (pesymistyczna) prognoza dla Ampere. Porównajmy:

RTX 3090 - 5248 rdzeni 12GB 384-bit ~20Gbps ~950 GB/s

RTX 3080 - 4352 rdzeni 10GB 320-bit 19 Gbps 760 GB/s

RTX 3070 - 3584 rdzeni 8GB 256-bit 19 Gbps 608 GB/s

RTX 3060 - 2944 rdzeni 8GB 256-bit 16 Gbps 512 GB/s

RTX 2080 Super - 3072 rdzeni 8GB 256-bit 15,5Gbps 495 GB/s



Zakładając przynajmniej 20-30% wyższe taktowanie GPU dla Ampere, to nie ma szans, żeby RTX 3060 w takiej specyfikacji jak wyżej był tylko porównywalny z RTX 2080 Super - raczej będzie od niego o kilkanaście lub więcej procent szybszy, czyli przynajmniej zrówna się z RTX 2080 Ti.





@up (autor: Mario2k | data: 23/06/20 | godz.: 04:26 )

Ale żeście się rozmarzyli , jak RTX 3060 zbliży się do RTX 2080Ti to przemaluje się na czarnego afrro



