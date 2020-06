Poniedziałek 22 czerwca 2020 Karty Nvidia A100 z serii Ampere dostępne na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 13:10 (1) Nvidia poinformowała o dostępności rynkowej swoich najnowszych akceleratorów obliczeniowych A100 z serii Ampere. Zamontowano na nich największy opracowany układ z architekturą Amepre - GA100, zbudowany z 54 miliardów tranzystorów. Chip ma aktywne 6912 rdzeni CUDA, 432 jednostki Tensor, i współpracuje z 40GB pamięci HBM2 o łącznej przepustowości ponad 1600 GB/s. Nowe karty to następcy wcześniejszych kart Nvidia Tesla V100 z układem GV100 z serii Volta. Porównanie wydajności A100 do wcześniejszej karty Tesla V100 wygląda wręcz poniżająco dla dotychczasowej karty.



W zadaniach obliczeniowych nowa A100 ma być dwukrotnie szybsza w typowych obliczeniach, i od dwóch do dwudziestu razy szybsza w obliczeniach Tensor, AI i uczenia maszynowego.



Nvidia A100 jest już dostępna w pierwszych produktach serwerowych, a łączna liczba takich systemów ma przekroczyć 30 sztuk jeszcze tego lata. Aktualnie z kart Nvida A100 korzystają systemy ASUS ESC4000A-E10, Atos BullSequana X2415 , Dell PowerEdge, Fujitsu PRIMERGY, GIGABYTE G481-HA0, G492-Z50 i G492-Z51, HPE ProLiant DL380 Gen10 i HPE ProLiant DL380 Gen10, Lenovo ThinkSystem SR670, QuantaGrid i Supermicro.









K O M E N T A R Z E

monstrum nie akcelerator (autor: Qjanusz | data: 22/06/20 | godz.: 21:06 )

"...wygląda wręcz poniżająco dla dotychczasowej karty" - rację miał więc były dział PR od AMD

https://ithardware.pl/...ta.jpg?time=1523504863503



