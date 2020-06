Poniedziałek 22 czerwca 2020 Firefox Private Network - usługa VPN od Mozilla

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:29 (3) Usługi typu VPN to jeden ze sposób zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa i prywatności w internecie. Dzięki temu, że cała komunikacja pomiędzy urządzeniem a zamówionym serwerem VPN (pełniącym rolę serwera proxy pomiędzy docelowymi stronami www) jest transmitowana szyfrowanym połączeniem, teoretycznie podsłuchanie ruchu sieciowego i inwigilacja stają się utrudnione. Do grona dostawców takich usług dołącza właśnie organizacja Mozilla, producent przeglądarki Firefox, reklamowanej jako jednej z ostatnich, która szanuje dane użytkownika i nie używa ich do działalności zarobkowej.



Usługa VPN Mozilli nazywa się Firefox Private Network, i obecnie pazuje na ponad 30 różnych serwerach VPN. Teoretycznie wykupić ją mogą aktualnie mieszkańcy USA, ale stopniowo jeszcze w tym roku oferta ma zostać rozszerzona o kolejne kraje. Aktualnie usługa jest dostępna na systemy Windows 10 i Android, których lista ma zostać rozszerzona o Linuksa i Mac OS. Cena to 4,99 USD miesięcznie, lub 2,99 USD miesięcznie jeśli usługa jest używana za pomocą wtyczki do przeglądarki Firefox. W tej cenie można objąć VPNem do 5 domowych urządzeń.







K O M E N T A R Z E

tak naprawde (autor: VP11 | data: 22/06/20 | godz.: 14:37 )

zamiast jednego bedzie inny ktory ma twoja informacje o przegladanych stronach. Prywatnosc jest tylko kiedy nie wykonujesz zadnego ruchu w internecie.



TOR Browser (autor: Qjanusz | data: 22/06/20 | godz.: 21:00 )

polecam do względnie bezpiecznego przeglądania stron



VP11 (autor: pawel1207 | data: 22/06/20 | godz.: 23:51 )

ale niektorym organizacjom zalerzy aby miec twoje dane a innym wrecz przeciwnie ... jedno jest pewne jak dostawca vpnu jest z usa to prywatnosc nie istnieje ...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.