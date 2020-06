Cztery nowe superkomputery z AMD EPYC na liście TOP 500

Wtorek 23 czerwca 2020 Cztery nowe superkomputery z AMD EPYC na li¶cie TOP 500

Autor: Zbyszek | Ľródło: AMD | 15:05 (1) Firma AMD poinformowała, że uruchomione zostały cztery kolejne superkomputery z procesorami AMD EPYC. Wszystkie z nich znalazły się w¶ród 50 najwydajniejszych na ¶wiecie systemów, na opublikowanej wczoraj, najnowszej li¶cie TOP500. Nowe superkomputery z CPU EPYC to Selene, sklasyfikowany na 7 miejscu listy TOP500, oraz Belenos, Joliot-Curie i Mahti, zajmuj±ce kolejno 30, 34 i 48 miejsce na li¶cie. Wszystkie z nich wykorzystuj± procesory AMD EPYC 2 generacji (nazwa kodowa Rome). Warto dodać, że w przygotowaniu s± jeszcze dwa superkomputery Frontier i El Capitan z procesorami EPYC, któe w momencie oddania do użytku będ± najszybsze na ¶wiecie i zajm± pierwsze dwa miejsca na li¶cie TOP 500.



Kolejne superkomputery oparte o AMD EPYC s± konstruowane na Uniwersytecie stanu Indiana i Uniwersytecie Purdue. Swój superkomputer z procesorami EPYC uruchamia też o¶rodek CERN, który będzie używał go badań w w Wielki Zderzaczu Hadronów.



O ile dobrze pamiętam, to w którym¶ raporcie w pierwszej top10 było 6 na AMD, w tym top1. Powrót do tego?



