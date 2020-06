Wtorek 23 czerwca 2020 Intel chce produkować tranzystory GAAFET za 5 lat

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 15:07 (7) Postępująca miniaturyzacja tranzystorów krzemowych wymusza kolejne zmiany w ich budowie. Niecałą dekadę temu, liderem tych zmian był Intel, który wraz z wprowadzeniem litografii 22nm zastąpił klasyczne planarne tranzystory, nowymi tranzystorami z pionową bramką, nazywane FinFET. Obecnie okazuje się, że przejście na procesy litograficzne mniejsze od 5nm będzie wymagać kolejnej zmiany w budowie pojedynczych tranzystorów, które zyskają konstrukcję typu GAAFET (gate-all-around field-effect transistor), w której pionowa bramka zostanie zastąpiona nanorurkami.



Aktualnie liderem w opracowywaniu tranzystorów GAAFET wydaje się być Samsung, który tranzystory tego typu wdroży w swojej 3nm litografii, która ma być gotowa w 2022 roku. Nieco w tyle jest firma TSMC, która tranzystory GAAFET zaoferuje w swojej 2nm litografii.



Do tej pory nie były znane konkretne plany Intela na ten temat. Według najnowszych danych, Intel za 5 lat chce posiadać gotowy proces litograficzny oparty o tranzystory GAAFET.



Może to oznaczać, że stosowane obecnie tranzystory FinFET, oprócz przygotowanej obecnie litografii 7nm zostaną użyte przez Intela w jeszcze jednym procesie litograficznym (5nm), a GAAFET trafią do litografii 3nm, planowanej do opracowania w 2025 roku.









Intel (autor: xpx | data: 23/06/20 | godz.: 17:53 )

Jest w czarnej dupie XD

Jeszcze japko dało im kopa XD

Robi się coraz ciekawiej



to bardzo dobra nowina (autor: Qjanusz | data: 23/06/20 | godz.: 19:11 )

Intel zaczyna spinać poślady i mam nadzieję że tym razem termin zostanie dotrzymany.



Z innej beczki... co z grafenem?



@2. (autor: Kenjiro | data: 23/06/20 | godz.: 19:20 )

Grafen nie ma bariery potencjału, tzn. jest przewodnikiem, a nie półprzewodnikiem. Dopóki nie zostanie wynaleziony sposób na użycie przewodników zamiast półprzewodników w klasycznej binarnej półprzewodnikowej technice, dopóty się nie zadomowią.

No chyba, że ktoś wynajdzie zupełnie inne sposoby na budowę komputerów, które będzie się dało w miarę łatwo programować, ale działających o kompletnie inne zasady.

Komputery kwantowe mogą być takim przykładem, aczkolwiek są one tak odmienne, że programowanie na nich jest ogromnie trudne - wymyślenie algorytmu działającego w oparciu o prawdopodobieństwo to niezbyt prosta sprawa.



@temat. (autor: Mariosti | data: 23/06/20 | godz.: 19:26 )

Nie no ciekawe jak nowa roadmap'a wygląda tak że zaczynają od procesu którego zasadniczo nie stosują komercyjnie w swoich produktach poza paroma wyjątkami...



@2 i 3. (autor: Mariosti | data: 23/06/20 | godz.: 19:27 )

Ej, ale nanorurki są przecież właśnie z grafenu, a o tym ten temat jest...



Mariosti (autor: pawel1207 | data: 23/06/20 | godz.: 21:02 )

no wlasnie nie nanorurki byly przed grafenenm tlenku wanadu, tlenku magnezu, tlenku tytanu, krzemionki, popatrz na wiki to masz przykladowe materialy do nanorurek ..



Kenjiro

przecierz wynalezli fakt ze szlu to nie robi to i tak powinno byc szybsze kwestia jest jakie typu intel che tych nanorurek urzyc bo jak ma to byc grafen to cena moze zwalac nog no chyba ze wiedza ze np za 5 lat bedzie mozliwa masowa produkacja grafenu ale niewydaje mi sie zeby to byl grafen.. :D



xpx



przy athlonach xp a puzniej k7 tez byl w dupie i wszyscy obwieszczali wyginiece intela :D pojawilo sie core i pozamiatalo wszystko co amd wymyslilo .. teraz amd niedawno dogonilo core :D szczeze jes;li chodzi o ipc czy wydajnosc czy technologie sama w sobie nie mozna powiedziec ze intel jest w dupie , jest w dupie jesli chodzi o process 7nm to nieznaczy ze bedzie mial opuznienia przy 3nm . , ale tez nie znaczy ze nie bedzie mial ..:D







Intel nie może tego na głos mówić ale wielu zna prawdę. (autor: Mario1978 | data: 24/06/20 | godz.: 01:12 )

Jak nie wiele trzeba by procesory Intel nawet w grach nie miały szans bo każdy zaznajomiony w temacie wie o tym, że jedynym problemem jest oprogramowanie i sposób tworzenia gier rodem z 2012 roku.Tylko to wystarczy by Intel za chwile miał tylko 1% rynku gracza.



