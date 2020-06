Który sklep rowerowy w Warszawie warto odwiedzić?

Nie ma nic lepszego, niż relaks na świeżym powietrzu. Nie można zapomnieć jednak o ruchu, aby zadbać o formę fizyczną naszego ciała. Kolarstwo to jedna z wielu rekreacji, którym możemy się poddać w weekend, bądź w ciągu tygodnia. Jednakże gdzie szukać sprzętu przeznaczonego do tego sportu? Sklep rowerowy Warszawa pod nazwą Bikesalon stawia wysoko poprzeczkę swoim konkurentom. Szeroka oferta oraz służąca pomocną dłonią obsługa – dzięki tym aspektom to miejsce zdaje się być najlepszym rozwiązaniem dla początkujących, jak i doświadczonych kolarzy. Markowe jednoślady dopasowane do naszych potrzeb będą nam służyć przez wiele lat.



Wybierz model idealny dla Ciebie Aby dobrze dopasować rower pod swoje ciało, lub upodobania, najlepszym wyjściem będzie odwiedzić salon stacjonarny. Sklep rowerowy Warszawa mieszczący się przy ulicy Wrocławskiej 25, oraz Ostrobramskiej 38 b, zaskakuje gamą jednośladów oraz sprzętem dla kolarzy. Rowery górskie najlepiej przysłużą się nam w zalesionych terenach lub na pozamiejskich ścieżkach. Typ miejski okaże się dobrym rozwiązaniem jeżeli podczas jazdy stawiamy na wygodę oraz wygląd, sprawdzi się na ścieżkach rowerowych, jak i chodnikach. Popularne ''damki'' znajdą fanki wśród kobiet, ich łatwość w obsłudze oraz obniżona rama ułatwi nam wchodzenie i schodzenie z roweru. Szosówki z kolei są dla miłośników szybkiej jazdy oraz doświadczonych kolarzy, cienkie opony nie tylko zwiększą przyczepność z asfaltem, ale również poprawią aerodynamiczność całej konstrukcji. Kierownica w kształcie ''baranka'' umożliwia nam chwyt na przeróżne sposoby, dzięki czemu w każdym momencie jazdy będziemy mogli zapewnić sobie jak największy komfort. Jeżeli preferujemy zakupy online, oraz wiemy czego chcemy, pod adresem bikesalon.pl znajdziemy to, czego szukamy.







Akcesoria, oraz osprzęt dla naszych dwukołowców Jeśli posiadamy już swój rower, jednak chcielibyśmy go usprawnić, możemy przyjść i zapytać o poradę wykwalifikowanej obsługi w sklepie Bikesalon. Sklep rowerowy Warszawa posiada cały osprzęt do roweru, więc jeżeli chcemy wymienić klocki hamulcowe, nasze linki już nie chodzą w pancerzu tak jak powinny, albo po prostu chcemy zaopatrzyć się w etui na telefon podczepiane do kierownicy, to świetnym rozwiązaniem będzie wizyta w jednym ze sklepów Bikesalon. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich jest najważniejsze. Zainwestujmy więc w kaski dla samych siebie, oraz polećmy zakup ochrony głowy naszym znajomym. Dla maluchów sprawdzą się również ochraniacze na kolana oraz łokcie, sami wiemy z dzieciństwa jak bolesne mogą być przetarcia przy tych częściach ciała. Czasami nie mamy tyle szczęścia i może się okazać, że upadek zamieni się w wieloletnie plucie sobie w brodę spowodowane kontuzją. Warto również przy tych krótkich, jak i dłuższych wycieczkach, zadbać o nawodnienie. Inwestycja w bidon oraz specjalny holder przykręcany do ramy ułatwi nam picie podczas jazdy, i unikniemy tracenia czasu na postoje i sięganie do plecaka. Jeżeli chcemy bić rekordy oraz myślimy o kolarstwie jako sporcie na poważnie, a także chcemy by nasze treningi były jak najwydajniejsze, dobrym rozwiązaniem będzie plecak z bukłakiem na wodę. Często takie plecaki posiadają specjalne boczne kieszonki na małe przekąski w czasie jazdy. W upalne dni przyda nam się specjalna odzież oddychająca, która zapewni nam komfort podczas wycieczek. Jeżeli interesuje nas zakup roweru, lub jeżeli chcemy usprawnić nasz dwukołowiec, to pierwszym miejscem, które powinniśmy odwiedzić jest Bikesalon. Sklep rowerowy Warszawa upewni nas w doborze idealnego sprzętu, a jego pomocna obsługa pomoże nam w wyborze dwukołowca dla naszych potrzeb. W ofercie znajdziemy również pomocne akcesoria oraz środki bezpieczeństwa na trasie.

Źródło: Sklep i Serwis rowerowy BikeSalon.pl