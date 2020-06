Wtorek 23 czerwca 2020 Apple oficjalnie porzuca Intela i architekturę x86

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 23:39 (3) W sieci już od pewnego czasu pojawiały się doniesienia o tym, że Apple zamierza w przyszłości całkowicie porzucić procesory x86. Plotki właśnie stały się faktem, bo firma Apple oficjalnie poinformowała o porzuceniu w swioch komputerach przenośnych i stacjonarnych procesorów Intela i architektury x86. Zostaną one zastąpione przez własne procesory oparte o architekturę ARM, projektowane przez Apple i wytwarzane w TSMC. Obsługa procesorów z architekturą ARM zostanie wprowadzona wraz z przygotowywanym macOS Big Sur. Do natywnej pracy na architekturze ARM zostanie przystosowana też część aplikacji, a praca pozostałych będzie emulowana za pomocą Rosetta 2.



Cała transformacja na zostać wykonana w ciągu najbliższych 2 lat. Jak zapowiedział Tim Cook, jeszcze jedna, przyszłoroczna seria komputerów Mac i laptopów MacBook wykorzysta częściowo procesory Intela. Urządzenia te będą dostępne też z pierwszymi autorskimi procesorami Apple. Natomiast seria komputerów stacjonarnych i przenośnych, która zadebiutuje w 2022 roku będzie już całkowicie oparta o własne procesory Apple.



Wraz z podaniem tej informacji Apple opublikowało grafikę, na której wymienia wiele powodów przejścia na własne procesory - wymieniając m.in wykorzystanie bardziej zaawansowanej litografii, lepsze zarządzanie energią, lepsze bezpieczeństwo, wspólną przestrzeń adresową dla CPU i GPU, czy obecność w CPU jednostek specjalizowanych przyspieszających uczenie maszynowe, obliczenia z użyciem sieci neuronowych i przetwarzanie obrazów. Apple niechcąco sugeruje przy tym, że CPU Intela tego nie posiadają, a ich rozwój nie nadąża obecnie za ostatnimi trendami w branży.



Decyzja Apple kończy też spekulacje o możliwości pojawienia się procesorów AMD Ryzen w przyszłych generacjach komputerów Mac i MacBook.





Informację skomentował już Intel, wydając krótkie oświadczenie, w którym informuje, że nadal będzie współpracował z Apple w innych obszarach, a także chwali swoje procesory.



"Apple jest naszym klientem w kilku obszarach działalności i nadal będziemy go wspierać. Intel koncentruje się na dostarczaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla komputerów PC oraz szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, które re-definiują technologię komputerową. Wierzymy, że komputery napędzane naszymi chipami – oparte choćby na naszej przyszłej mobilnej platformie Tiger Lake – zapewniają klientom na całym świecie najlepsze doświadczenia w obszarach, które najbardziej cenią,"







"Informację skomentował już Intel, ... a także chwali swoje procesory." (autor: Qjanusz | data: 24/06/20 | godz.: 14:23 )

Intel "chwali się" również na pokazach dla OEMowców.

Niestety ponownie firma pokazała się z jak najgorszej strony, manipulując wynikami i robiąc ze swojej publiczności prawdziwych debili.

W ten sposób nie rodzą się legendy.



https://www.instalki.pl/...anipulacja-geforce.html

https://www.techpowerup.com/...ce-leadership-claim





jakby na to nie patrzec (autor: pawel1207 | data: 24/06/20 | godz.: 14:42 )

to chyba pierwszy krok apple od dluzszego czasu ktory cieszy ..





@02 (autor: kombajn4 | data: 24/06/20 | godz.: 17:12 )

Ja byłbym zadowolony gdyby w końcu Google przyłożyło się do stworzenia systemu pod desktopy. Na dzień dzisiejszy jest tylko trzech gracz na rynku dla prywatnego użytkownika: Windows i Android mające po ok 40-45% rynku a (prawie całą) resztę zbierają systemy Appla. Dobrze by było gdyby na stacjonarce w końcu pojawiła się realna konkurencja. No bo ani Apple ani Linux nie jest konkurencją na Microsoftu. System Googla z biblioteką programów znanych z Androida to by było coś co by zmusiło tych leni z MS do pracy zamiast wypuszczania 856 aktualizacji która muszą następnie wycofać ze względu na problemy jakie powoduje.



