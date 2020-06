Wtorek 23 czerwca 2020 Intel podważa pozycjonowanie procesorów AMD

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:24 (5) Intel opublikował serię slajdów, w której podważa pozycjonowanie procesorów AMD. Jego zdaniem, narracja AMD według której procesory Ryzen 9 są konkurencyjne z Core i9, Ryzen 7 z Core i7, a Ryzen 5 z Core i5 jest błędna. Według Intela, w rzeczywistych i najczęstszych zastosowaniach, procesory z serii Core i9 pozostają poza konkurencją, a CPU Ryzen 9 są porównywalne z Core i7. Procesory Ryzen 7 mogą być porównywalne z Core i5, a Ryzen 5 z Core i3. Aby to udowodnić Intel porównuje m.in Ryzen 9 4900HS w laptopie Asus Zephyrus G14 do Core i7-10750H w laptopie MSI LG65, z których ten drugi zapewnia o około 20 procent więcej klatek na sekundę.



Problem w tym, że Asus Zephyrus G14 z CPU Ryzen ma kartę Nvidia GeForce RTX 2060 w bardziej energooszczędnej i mniej wydajnej wersji Max-Q, podczas gdy konstrukcja MSI z Core i7-10750H posiada zwykłą wersję GeForce RTX 2060 z wyższym TDP. Drugie porównanie dotyczy procesorów Ryzen 7 4800H i Core i5-9300H, gdzie także CPU Intela ma wypadać lepiej.



W przypadku procesorów dla komputerów stacjonarnych, porównanie dotyczy modeli Ryzen 9 3950X (16 rdzeni, 32 wątki) do Core i7-9700K (8 rdzeni, 8 wątków), z których według Intela w grach i najczęstszych codziennych zastosowaniach lepiej wypada właśnie ten drugi.



Kolejne z porównanych procesorów to Ryzen 5 3400G, który według Intela jest zbyt słaby do gier, a po dodaniu do niego karty GeForce GTX 1050 jest nieopłacalny - znacznie lepiej i taniej wypada wówczas Core i3-9100F.







K O M E N T A R Z E

Caly intel... (autor: gantrithor | data: 24/06/20 | godz.: 15:03 )

pkazuje wyzsze fpsy w grach gdzie intel jest sparowany z rtx 2060 a amd z rtx 2060 ale maxQ ta karta jest o polowe wolniejsza niz ta z ktora smigal intel , co ciekawsze w niektorych testach jest podany intel z karta graficzna nvidia vs amd z integra...

intel co ty Qurła robisz?!



SHInTel (autor: Conan Barbarian | data: 24/06/20 | godz.: 15:18 )

SHInTel polubił strzelać sobie w kolana. Te niebieskie głąby z działu PR zatopią w końcu tę firmę.



takie dyskusje co lepsze (autor: Zbyszek.J | data: 24/06/20 | godz.: 15:24 )

mogą trwać do póki jedna z firm nie wypuści procesorów które będą mieć wydajność jednowątkową i w grach lepszą o ~15-20% od procesorów drugiej firmy (wydajność jednowątkowa liczona jako IPC + taktowanie).



W kwestii Ryzena 3400G to ten procesor się powinien nazywać 2450G, a w jego miejsce już powinien być Renoir - ta opieszałość AMD z desktopowymi Renoir zaczyna być drażniąca



Ciekawe od kogo się tej slajdologii nauczyli ... (autor: zartie | data: 24/06/20 | godz.: 15:39 )

;-)



@04 (autor: kombajn4 | data: 24/06/20 | godz.: 16:36 )

Jak od kogo? Przecież Maharadża przyciagnął do Intela połowę działu PR z AMD.



Najbardziej to mi się podoba ostatni slajd. Porównanie APU z 4 rdzeniami i 8 wątkami opartego o Zen+ do i3 poprzedniej generacji. Dlaczego tak? Bo klasyczne CPU z tego przedziału cenowego czyli np Ryzen 3 3300X zmiata pod względem wydajności te ich i3



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.