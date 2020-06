Czwartek 25 czerwca 2020 Microsoft potwierdza poważny błąd w aktualizacjach do Windows 10

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:21 (4) Od kilku dni wielu użytkowników w różnych częściach świata żali się na samoczynne restartowanie się lub brak możliwości uruchomienia systemu Windows 10, po zaaplikowaniu najnowszych czerwcowych aktualizacji bezpieczeństwa. Do sytuacji odniósł się sam Microsoft, który potwierdził istnienie problemu. Czerwcowe poprawki psują działanie procesu systemowego lsass.exe, czyli usługi Local Security Authority Subsystem Service, co powoduje opisane wyżej problemy. Aktualizacje powodujące problem to KB4557957 (dla systemu w wersji 2004), KB 4560960 (dla systemu w wersji 1909 i 1903) i KB4561608 (dla systemu w wersji 1809).



Microsoft aktualnie pracuje nad rozwiązaniem tego problemu tj. naprawą wadliwych aktualizacji. Na części nowszych wydań Windows 10 wymuszone zostanie odinstalowanie kłopotliwych aktualizacji - niestety Windows 10 w wersji 1809 nie ma takiej możliwości.



W gorszej sytuacji są osoby, u których aktualizacje spowodowały brak możliwości uruchomienia Windows - w ich przypadku pozostaje przywrócenie systemu z wcześniejszych kopii bądź jego ponowna instalacja.



