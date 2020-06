Czwartek 25 czerwca 2020 Ryzen 9 3900XT przetestowany w GeekBench

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:06 (1) Na początku lipca do sprzedaży trafią procesory AMD z serii Matisse Refresh. Będą to modele Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 9 3900XT, odznaczające się od swoich poprzedników o 100-200 MHz wyższymi taktowaniami w trybie Turbo. Najmocniejszy z nich, 12 rdzeniowy Ryzen 9 3900XT został właśnie przetestowany w GeekBench. Procesor umieszczony na płycie Gigabyte X570 AORUS Master wraz z 16GB pamięci DDR4-3600 uzyskał 10945 punktów w teście wielowątkowym i 1324 punkty w treście jednowątkowym. Obydwa wyniki są o prawie 5 procent wyższe od uzyskiwanych przez dotychczasowy Ryzen 9 3900X.



Może to świadczyć o tym, że wyższe zegary Turbo dotyczą też pracy pod obciążeniem wszystkich rdzeni. Na premierę i oficjalne testy nowych Ryzenów trzeba poczekać do 7 lipca.







z jednej strony 5% to nie jest dużo (autor: Qjanusz | data: 25/06/20 | godz.: 11:34 )

ale z drugiej, lepiej jest mieć te 5% w takiej samej cenie, niż nie mieć.

Inna bajka że Intel dla takich 5% potrafił wydać zupełnie nową rodzinę procków.



Jeżeli Ryzeny z ZEN3 nie zaliczą opóźnienia, to XT nikomu nie zawadzą.



