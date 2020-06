Czwartek 25 czerwca 2020 WD podaje, jakie dyski HDD stosują technikę zapisu SMR

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:57 W kwietniu wybuchła mała afera z dyskami Western Digital z rodziny RED. Problem odkrył Alan Brown, administrator pracujący w brytyjskim laboratorium UCL Mullard Space Science Laboratory - w jednej z macierzy NAS chciał on wymienić zepsuty dysk WD RED WD40EFAX na nowy o takiej samej pojemności. Niestety nowy egzemplarz dysku w żaden sposób nie chciał przystąpić do współpracy ze starszymi modelami Wykonując pogłębione testy Alan Brown zauważył, że dysk ma wyraźnie niższą prędkość zapisu niż poprzednie WD RED o tej samej pojemności, co dało podstawy podejrzewać że nowy model WD RED stosuje technikę zapisu SMR (Shingled Magnetic Recording).



W technice tej kolejne ścieżki częściowo zachodzą na poprzednie ścieżki, co zwiększa gęstość upakowania danych i pojemność, ale jak wiadomo - powoduje ograniczoną wydajność przy nadpisywaniu raz zapisanych danych.



Podejrzenia Alana Browna szybko stały się faktem, w efekcie czego firma WD została nawet pozwana do sądu za ukrywanie informacji na temat cech sprzedawanych produktów.



W efekcie dopiero to zamieszanie skłoniło Western Digital do jasnego określenia, które dyski HDD wykorzystują technikę zapisu SMR. W przypadku dysków WD RED , tylko modele WD RED Plus i WD RED PRO stosują klasyczny zapis CMR. "Zwykłe" wersje WD RED, czyli dyski WD20EFAX, WD30EFAX, WD40EFAX, WD60EFAX stosują niestety zapis SMR.



Oprócz nich jeszcze 5 modeli dysków z serii WD Blue i WD Black stosuje zapis SMR, są to WD20EZAZ, WD60EZAZ, WD10SPZX, WD20SPZX i WD10SPSX.







