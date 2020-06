Czwartek 25 czerwca 2020 Acer Swift 5 z procesorami Intel "Tiger Lake"

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:49 Acer zaprezentował swoje nowe przenośne notebooki Swift 5 SF514-55. Urządzenia mają 14-calowy dotykowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i bazują na najnowszych, niemających jeszcze swojej premiery procesorach mobilnych Intela 11. generacji z serii Tiger Lake. Procesory są wytwarzane w procesie litograficznym 10nm+ i posiadają 4 rdzenie z architekturą Willow Cove oraz zintegrowany układ graficzny 12 generacji (Intel Xe). Pozostała część wyposażenia obejmuje dysk SSD Nvme o pojemności do 1TB, pamięć RAM 16GB LPDDR4X oraz opcjonalnie kartę GeForce MX 350.



Do dyspozycji jest tez bateria o pojemności 56 Wh, złącza USB 3.2 Typu C i Thunderbolt 3, oraz łączność WiFi 6 z Bluetooth 5.0. Całość jest zamknięta w magnezowo-aluminiowej obudowie o grubości całkowitej 14,95 mm.



Laptopy będą dostępne w sprzedaży w październiku w cenie od 1099 Euro.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.