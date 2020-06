Czwartek 25 czerwca 2020 Apple Mac Mini z procesorem Apple A12Z Bionic

Autor: Zbyszek | źródło: Apple/MacRumors | 16:08 (2) Apple ogłosiło porzucenie w swoich komputerach przenośnych i stacjonarnych procesorów Intela i architektury x86. Zostaną one zastąpione przez własne procesory oparte o architekturę ARM, projektowane przez Apple i wytwarzane w TSMC. Do obsługi architektury ARM natywnie przystosowany zostanie nadchodzący system MacOS Big Sur i część oprogramowania. Aby ułatwić tą transformację Apple przygotowało dla producentów oprogramowania komputery Mac Mini z procesorami Apple A12Z Bionic - będącymi zmodyfikowaną wersją A12X z tabletów iPad. Firmy i twórcy którzy przystąpili do Apple Developer Program mogą je zamawiać za 500 dolarów.



Jednocześnie firma wprowadziła zasady, których muszą przestrzegać programiści zaopatrzeni w Mac Mini z z procesorami Apple A12Z Bionic. Jak się okazuje, nie mogą oni publikować testów wydajności urządzenia, a złamanie tego zakazu jest obarczone wysoką karą umowną. Urządzenia trafią do odbiorców z wersja beta systemu MacOS Big Sur.



Ponadto Mac mini zasilany przez A12Z Bionic nie kwalifikuje się do naprawy w żadnym serwisie Apple ani autoryzowanym serwisie - i jeśli coś się z nim stanie, jedyną drogą jest kontakt z centralą Apple celem wymiany urządzenia na nowe. Tym krokiem producent prawdopodobnie chce uszczelnić kanał zwrotów urządzenia, który również mógłby być źródłem wycieku informacji o jego wydajności.







hmmm (autor: mlc | data: 25/06/20 | godz.: 17:01 )

przecież to jest procesor z iPada Pro...

Z pewnością też konsumenckie macki będą miały nowe CPU w 5nm, którym 10nm Intele będą mogły co najwyżej szorować piny ;)





@1. (autor: Kenjiro | data: 25/06/20 | godz.: 18:22 )

Niestety wydajność też na poziomie iPada... o ile niewielkie apki można na tym czymś kompilować, to nie wyobrażam sobie kompilacji np. pakietu Adobe, a już wcale uruchamiania testów integracyjnych...



