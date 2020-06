Piątek 26 czerwca 2020 Raja Koduri prezentuje obudowę procesorów graficznych Intel Xe

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:12 (1) Raja Koduri postanowił się pochwalić tym, jak przebiegają pracę nad przyszłym procesorami graficznymi Intela dedykowanymi do serwerów i zastosowań obliczeniowych. Będą to GPU oparte o architekturę Xe, i wyposażone w wiele dodatkowych specjalizowanych jednostek odgrywających podobną rolę co rdzenie Tensor w Turingach. Wiadomo że intel przygotowuje trzy warianty układów graficznych Intel Xe HP, z których jeden zawiera jeden chip, drugi dwa chipy, a trzecie cztery chipy połączone w konstrukcję typu MCM. Prawdopodobnie wszystkie trzy te warianty Intel Xe HP znalazły się na zdjęciu opublikowanym przez Raja Koduri.



Obudowa największego z tych układów ma wymiary aż 77,5 x 80mm, czyli znacznie większe niż wymiary obudowy procesorów AMD EPYC i Threadripper (58 x 75mm) czy Intel Xeon z podstawką LGA 3647 (56,5 x 76mm).



Pozatym Raja Koduri pochwalił się zdjęciami ze swojego laboratorium w Folsom.







K O M E N T A R Z E

Wstyd (autor: Semy | data: 26/06/20 | godz.: 08:05 )

mu pokazać twarz i swoje niezadowolenie z intela. To dobrze nie wróży.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.