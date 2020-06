Piątek 26 czerwca 2020 Microsoft przygotował OpenJDK dla Windows on ARM

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 05:59 Microsoft od dłuższego czasu prowadzi prace nad przystosowaniem systemu Windows do natywnej obsługi procesorów z architekturą ARM, czego przykładem były m.in systemy Windows RT (pochodna Windowsa 8), czy ostatni Windows 10 S. Projekt Windows on Arm ma za zadanie powoli przystosować ekosystem Windows do ewentualnej przesiadki na procesory ARM. Microsoft poinformował właśnie o uczynieniu dość ważnego kroku ku temu, jakim jest wydanie biblioteki OpenJDK w wersji dla ekosystemu Windows on ARM.



OpenJDK umożliwia uruchamianie wielu aplikacji Java, dlatego wersja tych bibliotek przeznaczona dla Windows on ARM daje jego użytkownikom cały zestaw nowych obsługiwanych aplikacji. Przykładową z nich jest Minecraft Java Edition, który może być teraz uruchamiany na Windows z procesorami ARM.



