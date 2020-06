Piątek 26 czerwca 2020 AMD informuje, że udało się zrealizować cel inicjatywy 25x20

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 06:22 W 2014 roku firma AMD wyznaczyła sobie cel nazwany 25x20, polegajacy na tym, aby do 2020 roku zwiększyć wskaźnik wydajności na wat swoich procesorów mobilnych o 25 razy. Wielu wątpiło wówczas, że firmie uda się spełnić te założenia, ale już debiutujące rok później procesory APU Carrizo, zawierające wiele ulepszeń pod kątem zarządzania energią elektryczną, okazały się około 3,5-krotnie bardziej efektywne od APU Kaveri z 2014 roku. Debitujące w 2017 roku APU Raven Ridge, dzięki architekturze ZEN i 14nm litografii podniosły tę poprzeczkę, oferując 8,8-krotnie wyższą wydajnosć na wat niż APU Kaveri, a w ich ulepszonej wersji, czyli 12nm APU Picasso wskaźnik ten wzrósł do ponad 10 razy.



AMD poinformowało właśnie, że najnowsze 7nm procesory mobilne Renoir oferują o 30 razy lepszą wydajność na wat niż APU Kaverii z 2014 roku - i prawie 3 razy wyżśzą niż wcześniejsze APU Picasso. Firmie udało się nie tylko osiagnąc, ale i przekroczyć założony cel.



30-razy lepsza wydajność na wat to efekt ponad 6-krotnie zmniejszonego zużycia energii i 5-krotnie wyższej wydajności, liczonej jako średnia z testów z Cinebench R15 i 3DMark.









