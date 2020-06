Python, Java czy JavaScript - który język wybrać na początek?

Chcesz zostać programistą, ale nie wiesz, jaki język będzie dobry na początek Twojej przygody z kodem? W ofertach większości szkół programowania znajdziesz przede wszystkim trzy popularne języki: Python, Java oraz JavaScript. Jak dokonać właściwego wyboru i który z nich jest najbardziej przyszłościowy? Sprawdź!



Dynamicznie rozwijający się Python Według najnowszego badania Stack Overflow Developer Survey, Python to obecnie najszybciej rozwijająca się technologia! Jej popularność można przypisać przede wszystkim temu, że ma bardzo prostą składnię, jest intuicyjny i polecany jako pierwszy język do nauki programowania. Popularność Pythona wiąże się bezpośrednio z wzrostem znaczenia Big Data oraz tzw. Internetu Rzeczy (ang Internet of Things, IoT). Technologia ta posiada bowiem kilka świetnych narzędzi i bibliotek do prototypowania czy analizy. Ponieważ sztuczna inteligencja, uczenie się maszynowe i sieci neuronowe dynamicznie włączają się do infrastruktury korporacyjnej, znajomość Pythona jest obecnie niezwykle poszukiwana na rynku pracy. Język ten to obecnie niekwestionowany lider, jeśli chodzi o tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Posiada masę istotnych bibliotek do uczenia maszynowego, co sprawia, że obecnie ma ogromną przewagę w tej dziedzinie. Najważniejsze cechy Pythona: • uniwersalność • wszechstronność • prosta składnia • niski próg wejścia • popularność • szeroki wybór bibliotek do uczenia maszynowego oraz analizy danych Stabilna i dochodowa Java Java to dojrzały i stabilny język programowania, który można znaleźć w większości rozwiązań korporacyjnych, stale obsługujących dużą bazę użytkowników. Technologia ta jest popularna przede wszystkim wśród dużych przedsiębiorstw, ponieważ jest dobrze zaprojektowana, niezawodna, bezpieczna i posiada ogromną liczbę frameworków i bibliotek do jej obsługi. Java to także jeden z najbardziej dochodowych języków programowania. Według danych No Fluff Jobs, mediana wynagrodzeń Senior Java Developerów na kontrakcie B2B to aż 17 620 brutto. Pisząc o tej technologii, nie sposób nie wspomnieć o jej ogromnym znaczeniu w branży mobile. To właśnie w Javie został napisany system operacyjny Android, na którym w 2019 roku opierało się aż 88% wszystkich smartfonów. Najważniejsze cechy Javy: • popularność • uniwersalność • wszechstronność • wsparcie dużych korporacji

• siła społeczności • silna pozycja w sektorze mobile • ogromna baza gotowych narzędzi i bibliotek • stosunkowo wysoki próg wejścia • dochodowość JavaScript - niekwestionowany król Frontendu JavaScript to przede najpopularniejsza technologia na świecie, co potwierdza chociażby najnowszy raport opracowany przez Stack Overflow. Co dzień jest ona używana przez miliardy użytkowników na całym świecie. Kiedy pojawił się JavaScript, był to jedyny język, który mógł działać wewnątrz przeglądarki internetowej. To zapewniło mu ogromną przewagę na rynku, która trwa do dnia dzisiejszego. Domyślnym działaniem JavaScript jest tworzenie interaktywnych elementów stron internetowych, jednak dziś jej zastosowanie jest znacznie większe. Za jej pomocą można budować także m.in. aplikacje mobilne, aplikacje serwerowe, gry czy też rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym. Podczas gdy większość języków programowania jest w pewnym stopniu zamienna, to żaden inny język nie może zapewnić natychmiastowego dostępu do tak dużej liczby użytkowników jak JavaScript. W związku z tym można się spodziewać, że w kolejnych latach również będzie liderem, przewyższającym pozostałe technologie.

Najważniejsze cechy JavaScript: • język skryptowy • ogromna popularność • stosunkowo niski próg wejścia • działa na wszystkich przeglądarkach • duże zapotrzebowanie na rynku pracy • brak zagrażającej konkurencji, jeśli chodzi o języki frontendowe • • dobrze współpracuje z innymi aplikacjami Python, Java czy JavaScript - co wybrać? Jak widzisz, wszystkie wymienione technologie mają ogromny potencjał, a ich znajomość otworzy przed Tobą drzwi do kariery w branży IT. Nie możemy podjąć decyzji za Ciebie, dlatego warto dowiedzieć się o możliwościach, jakie daje każdy z tych języków i sprawdzić, który z nich jest dla Ciebie najlepszy. Możesz zacząć od darmowych kursów online i przekonania się, jaka technologia najbardziej Ci się podoba. Pamiętaj, że wybór języka na początek to nie jest decyzja wiążąca na całe życie. W przyszłości zapewne i tak nauczysz się kolejnych technologii, które będą miały równie ważny wpływ na rozwój Twojej kariery. Gdzie nauczysz się Pythona, Javy lub JavaScript? Jeżeli szukasz miejsca, w którym szybko zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat programowania w językach Python, Java lub JavaScript - zapoznaj się z ofertą szkoły ITS.EDU.PL. Posiadamy szeroki wybór zarówno kursów stacjonarnych, jak i szkoleń online. Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w branży i chętnie pomogą Ci wybrać kurs spełniający Twoje oczekiwania!