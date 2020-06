Poniedziałek 29 czerwca 2020 AER i Stranger Things 3 dostępne za darmo na Epic Game Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Ubiegły tydzień pożegnał nas kolejnymi darmowymi grami oferowanymi przez Epic Games Store. Tym razem są to przygodowe gry Aer Memories of Old oraz Stranger Things 3: The Game. Obie pozycje można do swojego konta przypisać do 2 lipca włącznie odwiedzając TĘ stronę. Później ich miejsce zajmą dwie kolejne gry skupiające się na wątku eksploracji. Pierwsza z nich to logiczna gra Hue, a druga to Conan Exiles, czyli przygodówka z elementami survivalowymi nastawiona na grę w trybie wieloosobowym. Poniżej znajdziecie trailery, które chyba najlepiej prezentują rozgrywkę i zamysł fabularny we wszystkich wymienionych pozycjach.













