55-calowy monitor Philipsa z 4K i 120Hz

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:30 Zbliżająca się premiera konsol nowej generacji dla wielu użytkowników może oznaczać również wymianę wyświetlacza na nowszy. Większość osób wybiera w tym celu TV, choć wcale już linearnej telewizji nie oglądają, korzystając jedynie z takich serwisów jak Amazon Prime, Netflix czy HBO GO. Dlatego też Philips postanowił wprowadzić na rynek nowy monitor, który wyglądem przypomina standardowy telewizor, ale jest pozbawiony tunera TV. Model Momentum 558M1R otrzymał 55-calową matrycę VA o rozdzielczości natywnej 3840 x 2160 pikseli, z odświeżaniem 120Hz w 4K, czasem reakcji 4ms (GtG) oraz kontrastem na poziomie 4000:1. Producent deklaruje przy tym 95% pokrycie palety DCI-P3, 104% NTSC, 125% sRGB, oraz Delta E dla sRGB poniżej 2.



System podświetlenia składa się z diod W-LED, które są w stanie wygenerować 1200cd/m^2, zapewniając tym samym pełną zgodność z certyfikatem DisplayHDR 1000. Nie zabrakło też rzecz jasna licznych technologii poprawiających jakość obrazu, w tym kompatybilności z FreeSync / Adaptive Sync. Również w kwestii dźwięku Momentum 558M1R nie ma się czego wstydzić. Audio jest generowane przez 40W system od Bowers & Wilkins, na który składają się dwa 10W głośniki średniotonowe, 20W subwoofer oraz dwa głośniki wysokotonowe.



Monitor można powiesić na ścianie korzystając z systemu VESA, a w kwestii złączy mamy do dyspozycji DisplayPort 1.4, trzy HDMI 2.0, cztery USB 3.2 (2 z technologią szybkiego ładowania B.C 1.2) oraz złącze audio. Sugerowana cena detaliczna tego cacka to €1,299.









