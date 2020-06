Poniedziałek 29 czerwca 2020 Kolejny test wydajności Rocket Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:44 Premiera desktopowych procesorów Comet Lake-S przeszła bez większego echa, a entuzjaści czekają z niecierpliwością na premierę jego następcy, czyli Rocket Lake-S. Otrzyma on zupełnie nowe rdzenie x86 Cypress Cove oparte o zmodyfikowaną wersję mobilnej architektury Sunny Cove, która na potrzeby desktopów zostanie przeniesiona z 10nm+ do 14nm+++. Zabieg ten pozwoli na produkcję CPU pracujących z wyższym zegarem bazowym, ale kosztem energooszczędności. Wspominam o tym, bo niedawno do bazy danych GeekBencha dołączył wynik nowej próbki inżynieryjnej Rocket Lake, a konkretnie układu wyposażonego w 8 rdzeni i 16 wątków pracujących z zegarem 3,19GHz/4,28GHz.



W teście Open CL uzyskała ona wynik 6266pkt, czyli o około 6% więcej niż mobilny Core i5-1035G1 (Ice Lake, 4r/8w, 1-3,6GHz, IGP Gen 11). Nie jest to więc imponujący wynik, ale też trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z próbką inżynieryjną a nie gotowym produktem.



Pomijając więc sam wynik warto bliżej przyjrzeć się zastosowanemu systemowi pamięci, który wbrew wcześniejszym doniesieniom nie będzie znacząco odbiegać od tego znanego z Sunny Cove. W przypadku L2 i L3 nadal będzie to odpowiednio po 512KB i 2MB pamięci na rdzeń (w Core i5 było jej mniej). Podobnie sprawa ma się z pamięcią L1, której będzie jej tyle samo co w Ice Lake, czyli 80KB na rdzeń (po 32KB na instrukcje i 48KB na dane).



Na tle części CPU bardzo blado wypada IGP, który ma zaledwie 32 bloki EU pracujące z zegarem 1,15GHz, choć w nowej architekturze Gen 12. Dla porównania mobilne Tiger Lake będą mieć do 96 jednostek EU. Na zakończenie dodam jeszcze, że Rocket Lake będzie pierwszym od wielu lat CPU Intela zbudowanym na bazie filozofii MCM (budowa modułowa), ale w odróżnieniu od podejścia stosowanego przez AMD w Ryzenach wszystkie rdzenie będą umieszczone we wspólnym module wytwarzanym w starszej technologii i niż chiplet z elementami I/O.



Premiera pod koniec roku lub na początku przyszłego.









