Poniedziałek 29 czerwca 2020 Informacje o Xbox Series S i lista zoptymalizowanych gier dla XSX

Autor: Wedelek | 05:59 Zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X pod względem specyfikacji technicznej wzbudzają ogromne emocje, ale podobnie jak w przypadku TOPowych PCtów nie będą to tanie sprzęty. Dlatego też Microsoft ma w planach premierę jeszcze jednej konsoli, tym razem skierowanej do mniej zamożnych użytkowników. Mowa o Xbox Series S (nazwa kodowa Lockhart), która ma oferować te same funkcje co X, generując przy tym obraz w niższej rozdzielczości – prawdopodobnie Full HD. Spekuluje się, że ta wersja konsoli dostanie słabszy APU i być może mniej RAMu, ale zachowa ten sam dysk SSD. Najnowsze plotki mówią o 4TFLOPSach i 7,5GB RAMu dostępnego dla gier. Nie da się ukryć, że miałoby to sens. Zwłaszcza, że dla deweloperów tworzenie gier na obie te platformy byłoby wtedy dziecinnie proste.



Niedawno pojawiło się zresztą solidne potwierdzenie przedstawionej wyżej tezy w postaci nowej funkcji odkrytej w oprogramowaniu Microsoft GameCore Developer Kit (GDK czerwiec 2020). Najnowszy zestaw dla deweloperów otrzymał bowiem profil dla Xbox Series S, który pozwala przetestować jak nowo tworzona gra będzie się sprawować na tańszej konsoli od Microsoftu.



Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie Xbox Series S stanie się hitem sprzedażowym, a Sony będzie mieć ciężki orzech do zgryzienia. Zwłaszcza, że główną zaletą PS5 jest super szybki i bardzo drogi SSD, którego nie da się przecież wsadzić do tańszej konsoli bez ponoszenia olbrzymich kosztów i de facto strat na każdej sprzedanej konsoli. Biorąc to pod uwagę po raz kolejny trudno oprzeć się wrażeniu, że od strony technologicznej to właśnie gigant z Redmond lepiej przemyślał nową generację konsol.



Na koniec warto wspomnieć o opublikowanej przez Microsoft liście gier zoptymalizowanych pod kątem współpracy z Xbox Series X. Są to:

• Assassin's Creed Valhalla

• Bright Memory Infinite

• Call of the Sea

• Chivalry 2

• Chorus

• Cyberpunk 2077

• Destiny 2

• DiRT 5

• FIFA 21

• Gears 5

• Halo Infinite

• Hitman 3

• Madden NFL 21

• Marvel's Avengers

• Outriders

• Scarlet Nexus

• Scorn

• Second Extinction

• The Ascent

• The Medium

• Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

• Yakuza: Like a Dragon









