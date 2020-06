Poniedziałek 29 czerwca 2020 W macOS 11 odkryto mnóstwo wpisów dotyczących nowych Radeonów i APU od AMD

Autor: Wedelek | źródło: Hardwareleaks | 05:15 Zaprezentowany podczas ostatniego WWDC system operacyjny macOS 11 Big Sur stał się prawdziwą skarbnicą informacji na temat nowych układów graficznych od AMD. Wśród wpisów umieszczonych w plikach konfiguracyjnych tego systemu możemy znaleźć zarówno informacje o kartach zbudowanych w oparciu o GPU Navi 21, jak i jego następcę, czyli bazującego na RDNA3 Navi 31. To by wskazywało, że prace nad przyszłą architekturą idą pełną parą i Apple już testuje jej wczesne prototypy. Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć, że po raz pierwszy o istnieniu Navi 31 dowiedzieliśmy się od użytkownika Komachi, który raportował jego istnienie już w grudniu ubiegłego roku.



Ten sam Komachi kilka dni temu odnalazł w plikach najnowszego systemu od Apple wpis „CZN_RENOIR”, który odnosi się do obsługi dwóch niewydanych jeszcze APU od AMD, a konkretnie Cezanne i Renoir. Te jak widać musi je łączyć wiele wspólnego, w tym rdzenie x86 Zen3.



Na tym nie koniec ciekawych odkryć, bo w macOS 11 Big Sur znaleziono też wpisy powiązane z APU Van Gogh i dwoma nowymi Radeonami Instinct MI100 oraz MI200, czyli pierwszymi profesjonalnymi kartami od AMD z architekturą RDNA2. Wśród wpisów pojawia się też Navi 22 będący następcą Navi 12, oraz Navi 23, który najprawdopodobniej zastąpi Navi 14.









