Poniedziałek 29 czerwca 2020 AMD będzie dorzucać do Ryzenów 7 i 9 Assassin’s Creed: Valhalla

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:13 AMD przygotowało kolejną ciekawą akcję promocyjną Ryzenów 3000. W jej ramach osoby, które kupią CPU z serii 7 lub 9 otrzymają kod aktywacyjny do najnowszej części Assassin’s Creed: Valhalla. Promocja obejmuje zarówno sprzedawane do tej pory układy Matisse jaki i nadchodzące jednostki Matisse Refresh (XT), a jej start zaplanowano na 7 lipca 2020 roku. Niestety promocja nie będzie obejmować tańszych modeli z rodziny Ryzen 3 oraz Ryzen 5, a i nabywcy zapowiedzianych układów z rodziny Vermeer raczej nie mają co liczyć na darmową kopię gry.



Poniżej lista CPU, które zostaną objęte opisywaną promocją:







