Wtorek 30 czerwca 2020 Microsoft udostępnia aplikację do odzyskiwania plików

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:15 Microsoft umieścił w swoim sklepie z aplikacjami dla Windows 10 niewielką aplikację do odzyskiwania plików o nazwie Windows File Recovery. Jest ona całkowicie darmowa i współpracuje ze wszystkimi nowymi wersjami dziesiątki począwszy od kompilacji 19041.0 wzwyż. Program nie ma GUI i jest obsługiwany poprzez wiersz poleceń, ale za to waży tylko 9MB i jest całkiem rozbudowany. Radzi sobie z partycjami FAT, exFAT, NTFS, a także z dedykowanymi dla serwerów i stacji roboczych ReFS. Wśród dostępnych opcji możemy wybrać czy przywrócone mają być wszystkie pliki z danej lokalizacji, czy tylko takie o wybranych rozszerzeniach lub z nazwą pasującą do zadanego ciągu znaków.



Aplikacja pracuje w trzech trybach: domyślnym, przeszukując tablicę MTF (Master File Table), segmentowym (korzystając z tzw. segmentów NTFS) lub sygnaturowym, dedykowanym nośnikom zewnętrznym.



Pełen opis programu można znaleźć na stronie wsparcia technicznego Microsoftu.









