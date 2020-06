Wtorek 30 czerwca 2020 Intel potwierdza istnienie gniazda LGA 1700

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:31 Od dłuższego czasu po sieci krążyły informacje o planowanym przez Intela gnieździe LGA 1700, które miałoby być dedykowane procesorom Alder Lake-S, czyli następcom planowanego na koniec roku Rocket Lake-S. Do niedawna były to jednak tylko plotki, bo sam Intel nigdzie o nowym sockecie nie wspominał. Sytuacja zmieniła się po dodaniu do zasobów Chipzilli nowego dokumentu PDF, który zdradza nazwę następcy LGA 1200, które to gniazdo zostało wydane w tym roku wraz z procesorami Comet Lake-S. Jeśli wierzyć nieoficjalnym źródłom, to LGA 1700 będzie mieć wymiary 45 × 37.5mm, a co za tym idzie nie będzie kompatybilne z obecnymi układami chłodzenia.







