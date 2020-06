Wtorek 30 czerwca 2020 Pierwsze wyniki wydajności zestawu deweloperskiego firmy Apple z A12Z

Autor: Wedelek | 05:45 Apple ogłaszając porzucenie architektury x86 na rzecz ARM oddało w ręce deweloperów przygotowany na tę okazję zestaw deweloperski, który ma im pomóc w dostosowaniu już istniejących aplikacji do nowych realiów. Ów zestaw to połączenie procesora A12Z (4 mocne rdzenie + 4 słabsze) z 16GB pamięci RAM i 512GB dyskiem SSD. Komponenty te zamknięto w obudowie Maca Mini z 2018 roku, a całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego macOS 11 Big Sur. Opisywany zestaw deweloperski został przez Apple wyceniony na $500, a zamawiający go deweloperzy musieli podpisać klauzulę poufności, która zakazuje im publikacji większości danych.



Mimo to w bazie danych GeekBencha można znaleźć już wyniki wydajności opisywanego zestawu, które wahają się od 730 do niemal 850pkt jeśli chodzi o wydajność jednego wątku i od 2582pkt do 2962pkt w trybie wielowątkowym. Nie jest to więc imponujący wynik, ale z drugiej strony nie wiemy przecież z jakim zegarem działa zestaw od Apple. Dodam również, że mówimy o wyniku uzyskanym w benchmarku, który działał w trybie emulacji procesora x86.



Dla porównania 13-calowy MacBook Pro z Core i5-1038NG7 i macOS 10.15 Catalina w tym samym benchmarku zdobywa odpowiednio 1200pkt i 4400pkt, a Mac Mini 2018 może się poszczycić wynikiem około 1015pkt i 5278 pkt. Oba procesory pracują oczywiście w trybie natywnym, co daje im pewną przewagę.









