PCLab kończy działalność, redakcja przenosi się do serwisu Komputer Świat

Autor: Wedelek | 05:59 (2) Raptem kilka tygodni temu PCLab zmienił wygląd swojej strony internetowej przygotowując się wyraźnie na kolejne lata funkcjonowania by ostatecznie zrezygnować z niezależnej marki na rzecz tej, którą posiada Komputer Świat. Niejako na odchodnym zdecydowano się jeszcze na zmianę szaty graficznej forum, które przy okazji doczekało się kilku nowych funkcjonalności. Wielką niewiadomą jest jak długo będzie opłacało się je utrzymywać, skoro cała reszta, czyli newsy, felietony i recenzje będzie się od tej chwili pojawiać jedynie na stronie Komputer Świat, gdzie przeniosła się też większość ekipy. Sama domena PCLab będzie jeszcze przez pewien czas utrzymywana, ale nie da się ukryć, że jesteśmy de facto świadkami śmierci jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych serwisów komputerowych w Polsce.



Wielka szkoda, że ten 18-letni serwis podzielił los innego giganta sprzed lat, czyli FrazPC. W tym momencie nie pozostaje nam już chyba nic innego, jak życzyć powodzenia byłym pracownikom PCLabu na nowej ścieżce kariery.



RIP PCLab.pl



TPC (autor: Conan Barbarian | data: 30/06/20 | godz.: 06:39 )

Najważniejsze, że TPC i Wedelek mają się dobrze.

A tak na serio, to słabo widzę ten Komputer Świat, jakoś nigdy mi zbytnio nie odpowiadał. PCLab miało swój styl, co prawda mocno ostatnio nadszarpnięty przez durną zmianę layout-u.

Jeszcze w PL zostało PurePC i benchmark.



... (autor: leosh | data: 30/06/20 | godz.: 07:21 )

"Wedelek" ? A co to takiego ?



