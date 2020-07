Środa 1 lipca 2020 Kioxia finalizuje przejęcie działu SSD od Lite-On

Autor: Wedelek | 05:01 Kioxia (wcześniej Toshiba Memory) poinformowała o finalizacji zakupu części firmy LITE-ON Technology Corporation zajmującej się produkcją nośników SSD. Zawarta 30 sierpnia 2019 roku umowa stanowiła, że w ręce japońskiego holdingu trafią zarówno zasoby materialne jak i niematerialne firmy Lite On, oraz podległych jej spółek. Cały czas mówimy oczywiście o nośnikach półprzewodnikowych, w tym również tych sygnowanych logo Plextora, do której to marki Lite-On posiada prawa pozyskane w drodze zakupu licencji. Jak przekonuje Nobuo Hayasaka czyli CEO japońskiego giganta pozyskane marki nie znikną z rynku i nadal będą rozwijane.



Kioxia chce w niedalekiej przyszłości stać się ważnym graczem na rynku nośników dedykowanych centrom baz danych oraz rozwiązaniom związanym z technologiami takimi jak SI, 5G czy IoT.



