Środa 1 lipca 2020 Apple testuje macOSa na iPhonie i iPadzie

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:30 Użytkownik Twittera o pseudonimie MauriQHD twierdzi, że Apple testuje responsywność systemu operacyjnego macOS 11 Big Sur na najnowszym iPhone’ie 11 podłączonym do tradycyjnego monitora. Jeśli wierzyć plotkom, to gigant z Cupertino chce w ten sposób stworzyć rozwiązanie podobne do Samsungowego Dexa. Sam smartfon działałby w takim przypadku przez większość czasu z systemem iOS, a po umieszczeniu w doku uruchamiany byłby macOS. Brzmi ciekawie, co nie oznacza, że pomysł dojdzie do skutku. Zwłaszcza, jeśli Apple stwierdzi, że takie połączenie jest nieopłacalne. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem zdania, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że opisywaną funkcję dostanie nie iPhone, tylko iPad Pro.



Przy tym aby z niej skorzystać użytkownik będzie musiał zaopatrzyć się w odpowiednie akcesorium kosztujące jak na Apple przystało przysłowiowe „milion monet”. Apple mogłoby w ten sposób tchnąć więcej życia w iPada, który z marszu zastąpiłby najtańsze Maci Air. Ostatecznie kogo jak kogo, ale Apple stać na taki krok. Swoją drogą ten sam MauriQHD twierdził również, że Apple testował podobną funkcjonalność na iPadzie właśnie.



Trzeba też oczywiście mieć na uwadze to, że wykonywane testy mogą być jedynie poglądowe i żadnego Dexa Apple nie rozważa, a wyciągnięte przez postronne osoby wnioski są co najmniej na wyrost.









