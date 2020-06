Wtorek 30 czerwca 2020 APU Renoir z zaskakująco niskimi opóźnieniami w dostępie do pamięci

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:37 (4) Niezależne redakcje testują już nowe APU Renoir pod kątem wydajności korzystając przy tym z różnych platform sprzętowych. Jedna z nich o nazwie TecLab sprawdziła niedawno jak ośmiordzeniowy Ryzen 7 4700GE radzi sobie po sparowaniu go z płytą główną ROG Crosshair VIII Impact X570 oraz pamięciami DDR4-4233Mhz, odkrywając przy tym, że nowy układ AMD cechuje się znacznie niższym opóźnieniem w dostępie do pamięci niż inne CPU od tego producenta. Zmierzona podczas testów latnecja wyniosła 47,6ns, podczas gdy w przypadku Ryzena 9 3900X wynosi ona 60-70 ns, a konkurencyjne układy Core potrafią zejść poniżej 40ns (szczegóły w tabelce).



Postęp jest więc zauważalny i z pewnością wynika z jakiś zmian poczynionych w architekturze rdzeni Zen2, które przy okazji wprowadzenia Matisse Refresh musiały ulec zmianie. Częściowo wpływ na taki stan rzeczy ma oczywiście sam podsystem pamięci na czele z wyraźnie mniejszym cache L3 (4MB zamiast 16MB na chiplet), ale różnica jest zbyt duża by wynikała tylko ze skromniejszej pamięci podręcznej.







co monolit (autor: Markizy | data: 30/06/20 | godz.: 20:03 )

to monolit jak by nie patrzyć. Nie bez powodu prze tyle lat tworzyło się układy tej wielkości



może przyszłość (autor: Zbyszek.J | data: 30/06/20 | godz.: 20:23 )

może przyszłość (Ryzeny 4000 Vermeer), to jeden krzem zawierający CIOD + jeden 8-rdzeniowy CCX, i ew. w procesorach ponad 8-rdzeniowych dopinany do niego drugi mniejszy rdzeń z drugim 8-rdzeniowym CCX. Lub dwa dodatkowe mniejsze rdzenie i wtedy max to 24 core.



Dałoby to mocne 8 rdzeni z małymi opóźnieniami (CPU go gier) i możliwość taniego złożenia wielordzeniowych CPU dla renderingu itp.



Markizy (autor: kombajn4 | data: 30/06/20 | godz.: 20:27 )

A wszystko oparte na Zen i Zen+ to nie były monolityczne układy? No bo chyba jednak były.



@Zbyszek.J

Myślę że dowiemy się za ok pół roku w czasie premiery. Ale Ryzen 3300X pokazał jak duży zysk daje pojedynczy CCX więc kto wie



@ kombajn (autor: Zbyszek.J | data: 30/06/20 | godz.: 20:36 )

opóźnienie w czasie dostępu do RAM w ZEN/ZEN 2 zależy nie od taktowania pamięci, tylko od opóźnień (CL) pamięci RAM, opóźnień w pamięci L2/L3 i taktowania zintegrowanego kontrolera RAM. To wynosi połowę taktowania RAMu.



W ZEN / ZEN+ kontroler pamięci rozpędzał się do 1600 MHz, w ZEN2 kręci się do 1900 MHz, a w Renoir jest zrobiony w 7nm jak cały CPU i wyciąga jak widać ponad 2100 MHz.



Na anandtechu ktoś wygrzebał jakś czas temu info, że od stycznia AMD może zamawiać u Globala znacznie mniej 12nm wafli, i jest z tego tytułu duża szansa, że CIOD w ZEN3 będzie już 7nm/7nm+. A to daje też opcje żeby jednego CCXa wrzucić do CIOD, i ew dopinać do niego mniejszy rdzeń z drugim CCX, lub dwa takie, albo osobny rdzeń z IGP



A 8-rdzeniowy CCX jest bardzo prawdopodobny - oficjalny slajd AMD:

https://gallery.dpcdn.pl/...-9037-5390849de4b4.jpg





